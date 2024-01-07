HÜDA PAR genel başkanı diyor ki!

07 Ocak 2024 Pazar

AKP listelerinden İstanbul Milletvekili seçilen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde bir konuşma yaptı. Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada partisinin programında yer alan bir bölümü okudu:

“Diyoruz ki, aynen okuyorum bakın: Biz ‘Olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir’ diyoruz.”

Der, der amma muhterem zat anlaşılan anayasanın ruhu olan BAŞLANGIÇ bölümünü okumamış. Başlangıç bölümünde şu satırlar yer almakta:

A- “Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı...”

Bu muhterem zat anayasanın 3 ve 4. maddelerinden de habersiz:

B- “Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı ‘İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.”

C- “Madde 4- Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”

N’olacak şimdi? Yukarıdaki üç maddeyi yok sayarak “Olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir” diyorsun da bu işi kiminle ve nasıl yapacaksın? Anayasanın başlangıç bölümünü, 3 ve 4. maddelerini elin cıs olmadan kiminle konuşup tartışacaksın?

Yukarıda aktardığım üç anayasal değişmez buyruk Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesiyle bölünmez bir bütünlüğe sahip ÜNİTER bir devlet olduğunu dünyaya ilan etmekte... Bir siyasal partinin genel başkanı bunu nasıl bilmez.

Bir siyasal partinin kurulması için zorunlu koşullardan biri şu: “Kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programı.” Zekeriya Yapıcıoğlu TBMM’de “Olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir” cümlesini gerine gerine parti programından ya da tüzüğünden okudu. Bu nasıl iş?

Siyasal Partiler Yasası’nda “Siyasi partiler, anayasa ve kanunlar çerçevesinde, önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar” diye yazmakta. Peki bu tüzük ve programları adalet ve içişleri bakanlıkları hiç okumuyor mu? Zekeriya Yapıcıoğlu’nun TBMM’deki meydan okumasından sonra belki ilgilenirler!

“Gelin bu nitelikleri tartışalım!” demek anayasaya göre olanaksız olan bir hükmün tartışılmasını istemek dolaylı ya da üstü kapalı olarak A, B ve C bölümlerindeki hükümlerin kaldırılmasını istemek anlamına gelir! Bu hükümlerin kaldırılması doğal, yasal durumlarda bu anayasa var oldukça mümkün değildir. Bu anayasayı ancak bir hükümet darbesi yürürlükten kaldırabilir. HÜDA PAR bunu da mı bilmiyor?

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni unvanlı yazıcısı, keramete kıç attırmakla malul Ahmet Hakan 28 Aralık 2023 tarihli sayıda akıl almaz bir denklem kuruyor. Okuyalım:

- HÜDA PAR ne diyor? “Federasyon. Özerklik serbestçe tartışılsın” diyor.

- HÜDA PAR ne demiyor? “Ben federasyon istiyorum, ben özerklik istiyorum” demiyor.

Cevabı verilmemiş soru ise şu: “HÜDA PAR, bu konuda ne diyor?”

Soruya benim cevabım şu: “HÜDA PAR, federasyon ve özerklik istiyor.”

Federasyon ve özerklik durup dururken neden tartışılsın? Demek ki bu istekte bulunan kişinin bu iki sözcüğün geçtiği cümle ile (ki bu cümle yasa cümlesidir) bir sorunu var. Olumlu buluyorsa tartışılmasını ve sonunda iptal edilmesini istemiyor demek ki... Tartışılmasını istediğine göre bu iki sözcüğün bulunduğu metne karşı. Yani anayasanın başlangıç bölümüne, anayasanın 3 ve 4. maddelerine karşı. Sonuç olarak: Zekeriya Yapıcıoğlu’nun suçuna ortak!