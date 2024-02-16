HÜDA PAR'dan yerel seçim kararı: Dört büyük şehirde aday çıkarmayacak
AKP listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR, yerel seçim kararını açıkladı. Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR, dört büyükşehirde aday çıkarmayacak.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçim kararını açıkladı. Ankara’daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde belediye başkan adaylarını tanıtIdığı toplantıda Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarılmayacağı duyuruldu.
Öte yandan, 5'i büyükşehir olmak üzere 27 il ve 58 ilçenin adayları tanıtıldı. Adaylardan bazılarının Hizbullah bağlantıları ise dikkat çekti.
Yapıcıoğlu, partisinin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayının Kerbela Şanlı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mehmet Çalhan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Bülent Dinç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Veysel Yavuz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Kenan Çil olduğunu açıkladı.
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