HÜDA PAR'dan yerel seçim kararı: Dört büyük şehirde aday çıkarmayacak

AKP listelerinden TBMM'ye giren HÜDA PAR, yerel seçim kararını açıkladı. Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR, dört büyükşehirde aday çıkarmayacak.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:19
HÜDA PAR'dan yerel seçim kararı: Dört büyük şehirde aday çıkarmayacak
Abone Ol google-news

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçim kararını açıkladı. Ankara’daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde belediye başkan adaylarını tanıtIdığı toplantıda Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarılmayacağı duyuruldu. 

Öte yandan, 5'i büyükşehir olmak üzere 27 il ve 58 ilçenin adayları tanıtıldı. Adaylardan bazılarının Hizbullah bağlantıları ise dikkat çekti. 

Göz Atın
Çiğli ve Dikili’de adaylara tepki

Çiğli ve Dikili’de adaylara tepki
Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Yapıcıoğlu, partisinin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayının Kerbela Şanlı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mehmet Çalhan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Bülent Dinç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Veysel Yavuz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Kenan Çil olduğunu açıkladı. 



HÜDA PAR haberleri hizbullah haberleri Zekeriya Yapıcıoğlu haberleri yerel seçim haberleri aday haberleri AKP haberleri

İlgili Haberler

HÜDA PAR'ın 'Hizbullahçı aday' ısrarı!

HÜDA PAR'ın 'Hizbullahçı aday' ısrarı!
HÜDA PAR'ın adayları yine Hizbullah bağlantılı çıktı!

HÜDA PAR'ın adayları yine Hizbullah bağlantılı çıktı!
Cumhuriyete 'darbe' diyerek saldırmıştı... HÜDA PAR'lı vekil devlet okullarında Kürtçe propaganda yaptı!

Cumhuriyete 'darbe' diyerek saldırmıştı... HÜDA PAR'lı vekil devlet okullarında Kürtçe propaganda yaptı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Marmara'da kargo gemisi battı: Mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı!

Marmara'da kargo gemisi battı: Mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı!
Döviz yatırımcısı dikkat: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 16 Şubat 2024 döviz fiyatları
CHP, paylaştığı seçim klibinde Lütfü Savaş'a yer vermedi

CHP, paylaştığı seçim klibinde Lütfü Savaş'a yer vermedi
Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!

Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!
İliç maden faciasında 4 gözaltı!

İliç maden faciasında 4 gözaltı!
Aysel Özkan Bulgaristan’da bronz madalyanın sahibi oldu!

Aysel Özkan Bulgaristan’da bronz madalyanın sahibi oldu!
Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 15 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi