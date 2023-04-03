HÜDA PAR'ın HAMAS'la görüşmeleri ortaya çıktı: 'Laik Türkiye'de kabul edilemez'

Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmeyen ve Cumhur İttifakı’nda yer alan HÜDA PAR’ın ABD’nin “terörist hareket” olarak gördüğü, Kanada ve Avrupa Birliği’nin “terör örgütleri” listesine dahil ettiği HAMAS’la da görüştüğü ortaya çıktı. HÜDA PAR - HAMAS görüşmelerini Türkiye-İsrail ilişkileri açısından değerlendiren eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, “HÜDA PAR, geçmişiyle yüzleşmiyor” derken, emekli diplomat Uluç Özülker ise “Laik Türkiye açısından kabul edilemez” tepkisini gösterdi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 04:00
HÜDA PAR'ın HAMAS'la görüşmeleri ortaya çıktı: 'Laik Türkiye'de kabul edilemez'
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HÜDA PAR’ın, ABD ve AB ülkelerince “terör örgütü” olarak kabul edilen, yarı milis kuvvete sahip “Sünni İslamcı siyasi parti” olarak tanımlanan HAMAS’la görüşmesini Cumhuriyet gündeme getirdi. 

Hizbullah ve HAMAS’ın İsrail açısından kabul edilemez örgütler olduğunu vurgulayan eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, HÜDA PAR’ın meclise girmesinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vereceğini söyledi. Gürkan, “Asıl sıkıntı geçmişte terörle bağlantılarından dolayı yargılanmış ve mahkûm olmuş kişilerin TBMM’de temsil edilmesi. Şimdi ‘teröre bulaşmıyoruz’ diyorlar ama geçmişte yaptıklarıyla yüzleşmiyorlar” dedi. 

(Uluç Gürkan)

‘HÜDA PAR HİZBULLAH’TIR’

Emekli diplomat Uluç Özülker, “HÜDA PAR esas itibarıyla Hizbullah’tır. HÜDA PAR eğer Meclis’te söz sahibi olacaksa, dini örgütlerle ilişkileri bakımından laik Türkiye açısından kabul edilemez” dedi. 

(Uluç Özülker)

İsrail uzmanı Dr. Remzi Çetin de şunları kaydetti: “HÜDA PAR’ın Türk siyasetinde ne kadar güçleneceği önemli. Eğer güçlenirse iki ülke ilişkileri çıkmaz bir döneme girebilir.” 

(Remzi Çetin)


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