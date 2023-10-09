HÜDA PAR'ın programında Hamas'a destek çağrısı: Siyonizmde herkes işgalcidir

Yayınlanma: 09.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.10.2023 - 03:00

İhvancı Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, önceki gün İsrail’e “Aksa Tufanı” saldırısını başlattı. Kaçırılan ya da öldürülen çok sayıda İsrailli sivilin olduğu görüntüler ise sosyal medyada yer buldu. Türkiye’de saldırıya destek programları düzenlenirken, bunlardan biri de Hamas’la yakın ilişkileri bilinen HÜDA PAR oldu.

HÜDA PAR’dan Hamas’a destek çağrısı gelirken HÜDA PAR’ın bir programında ise Hamas’ın sivilleri hedef alması “meşru” gösterildi. HÜDA PAR İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın dün düzenlediği “Yasin Börü Anma Programı”nda Hizbullah’ın yayın organı İnzar’ın yazarlarından Göktaş konuşma yaptı.

‘GÖZLERİNE SOKMALIYIZ’

Göktaş konuşmasında, Hamas’ın silahlı milislerini “yiğitlerimiz” olarak anarken Hamas’ın sivilleri hedef almasına ilişkin de “Siyonizmin sivili olmaz, siyonizmde herkes işgalcidir. Şimdi Müslümanlar işgal edilmiş evlerini kurtarmak için ayağa kalktıklarında kâfir dünya ayağa kalkıyor, ‘Sivillere vuruyor’ diyor. Biz bir şeyleri gözlerinin içine sokmalıyız. İsrail’in hepsi toptan işgalci, hırsız, katil, canavardır” dedi.