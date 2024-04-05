Hukuk örgütleri Savunmaya Özgürlük Platformu'nu kurdu

Yayınlanma: 05.04.2024 - 16:52

Güncelleme: 05.04.2024 - 17:22

Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması, Katılımcı Avukatlar, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Toplumsal Hukuk bir araya gelerek 5 Nisan Avukatlar Günü’nde ‘Savunmaya Özgürlük Platformu’nu kurduğunu duyurdu.

Kuruluş bildirisini Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nden Şevin Kaya okudu. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"AVUKATLIK MESLEĞİ TOPLUMSAL İŞLEVİNDEN ARINDIRILMAK İSTENİYOR"

“Avukatlığa yönelen saldırıların yeni olmadığını elbette biliyoruz. Daha önce de onlarca meslektaşımız gözaltı, tutuklama, soruşturma, sürgüne maruz kaldı ve onlarca meslektaşımız katledildi. Meslektaşlarımız defalarca mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alındı. Bu anlamda bugün yaşananların dönemsel olmadığını biliyoruz. Aksine bağımsız savunma, bağımsız avukatlık, sosyal, siyasal ve ekonomik olarak uzunca bir süredir tehlike altında. Avukatlık mesleği, bir bütün olarak tehlike altında ve toplumsal işlevinden arındırılmak istenmekte. Bizler, avukatlık mesleğini toplumsal mücadelenin yanında, halkların, ezilenlerin, muhaliflerin, yoksulların hak ve özgürlüklerini koruma ve güçlendirme çabasıyla yürüten avukatlarız. Bu anlamda bizleri hedef alan bu saldırıların esasında toplumsal muhalefeti hedef alan saldırılarla iç içe geçtiğinin bilincindeyiz. Mesleğimizin temel prensiplerini koruma ve saldırıların en doğrudan hedefi haline gelmiş meslektaşlarımızla dayanışma mücadelesini memleketin genelindeki adalet mücadelesinden ayrıksı görmüyoruz. Her geçen gün daha da sertleşen bu iklimde bir araya gelerek direnç göstermek ve mücadele etmekten başka bir çıkış olmadığını çok ama çok iyi biliyoruz.

“SAVUNMA HAKLARI MÜCADELESİNİ ÖRGÜTLEMEYE TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI ÇAĞIRIYORUZ”

Tam da bu ihtiyaçların bir sonucu olarak bizler farklı hukuk kurumlarında hak mücadelesi yürüten avukatlar olarak bu mücadeleyi büyütecek bir adım alarak 5 Nisan 2024 Avukatlar Günü’nde Savunmaya Özgürlük Platformu’nun kuruluşunu duyurmaktan onur duyuyoruz. Bu platformun, savunma mesleğine yönelen saldırılar karşısında gücünü birliğinden alan bir kalkan oluşturabilmesini ama aynı zamanda toplumun geniş kesimlerinin savunma hakkının da bir güvencesi olabilmesini umuyoruz. Bu koşullar altında hem mesleki haklarımızda hem de bir bütün olarak temel hak ve özgürlüklerimizde direneceğiz. Kendisini direnme hakkının kullanımıyla inşa eden insan haklarında direneceğiz. Ulusal ve uluslararası kazanımlarımızda direneceğiz. Meslek kuruluşlarımızda direneceğiz. Avukatların savunma dokunulmazlığında, bağımsız savunma hattında direneceğiz. Barolarımız ve Barolar Birliği’ni bu yönde etkin mücadeleye çekeceğiz. Bu minvalde, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek üzere avukatlık mesleğine dönük saldırılara karşı birlikte durmak gerektiği bilinciyle bir araya gelerek ‘Savunmaya Özgürlük Platformu’ kuruluşumuzu ilan ederiz. 5 Nisan Avukatlık Günü’nde, birlikteliğimizden aldığımız güçle omuz omuza direneceğimiz bir savunma hakları mücadelesini örgütlemeye tüm meslektaşlarımızı çağırıyoruz. Yaşasın dayanışma. Savunmayı savunuyoruz.”