Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:48

Güncelleme: 05.04.2024 - 11:48

Dünya Avukatlar Günü her yıl 5 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Avukatlar, bu özel günü mesleklerinin önemini vurgulamak ve dayanışmayı pekiştirmek için bir fırsat olarak görürler. Peki, 5 Nisan Avukatlar Günü nedir? 5 Nisan Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı, ilk kez ne zaman kutlandı?

DÜNYA AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her ne kadar "Dünya" Avukatlar Günü olarak bilinse de, bu özel günün kökenleri Türkiye'ye dayanmaktadır. İlk adım 3 Ocak 1934'te İzmir'de yapılan "Türkiye Avukatlar Birliği" toplantısında atılmıştır. Toplantıda, tüm Türkiye barolarının tek bir çatı altında toplanması kararı alınmıştır.

24 yıl sonra, 5 Nisan 1958'de tüm baro başkanları İzmir Ticaret Odası'nda bir araya gelerek Barolar Birliği'nin kuruluş çalışmalarını başlatmıştır. Bu tarihi toplantıda iki önemli karar alınmıştır:

Türkiye'deki baroların bir üst kurulda toplanması

Her yıl 5 Nisan'ın "Avukatlar Günü" olarak kutlanması

AVUKATLAR GÜNÜ'NE ÖZEL MESAJLAR VE SÖZLER!