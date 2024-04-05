Türkiye Barolar Birliği heyeti, 'Avukatlar Günü dolayısıyla' Anıtkabir'i ziyaret etti

Dünyada her yıl 5 Nisan Avukat Günü olarak kutlanıyor. Türkiye Barolar Birliği de, özel gün dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

AA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:37
Türkiye Barolar Birliği heyeti, 'Avukatlar Günü dolayısıyla' Anıtkabir'i ziyaret etti
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sağkan ile beraberindeki avukatlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ" VURGUSU

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sağkan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde, Türkiye'nin her yerinde hak ve hukuk mücadelesi veren 190 bin avukatı temsil eden barolarımızın çatı örgütü Türkiye Barolar Birliği olarak meslektaşlarımızla birlikte manevi huzurundayız.

Öncüsü olduğun benzersiz hukuk devriminin mirasçısı olan bizler, bağımsız bir vatanın, barış içinde yaşayan eşit ve özgür bireyleri olarak hayal ettiğin ve yalnızca ödevlerini değil, haklarını da yasalara tek tek yazdığın yurttaşlarımızı savunmasız bırakmamaya yemin etmiş avukatlarız. Adil yargılanma hakkının temel unsuru olan savunma hakkını hayata geçirerek demokratik ve laik hukuk devletine en büyük hizmeti yapan bir mesleğin mensupları olarak, hukukun üstünlüğünü ve kanun karşısında herkesin eşit olduğu bir geleceği mutlaka inşa edeceğiz.

Manevi huzurunda, en büyük eserin olan Cumhuriyet'in aklı ve vicdanı hür avukatları, Cumhuriyet devriminin yılmaz savunucuları olarak, egemenliğin kayıtsız şartsız hakimi olan milletimizin hak ve özgürlüklerini korumak, hukukun üstünlüğünü daim kılmak idealinden asla vazgeçmeyeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Her geçen gün daha çok büyüyen şükran, saygı ve özlemlerimizle."


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