Eski İçişleri Bakanı Tantan, Erzurum'daki provokasyonu yorumladı: AKP kendi kendini infaz etti!

Yayınlanma: 08.05.2023 - 19:34

Güncelleme: 08.05.2023 - 19:34

Türkiye kritik 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Erzurum’da mitingine taşlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin TELE1’de Zeynel Lüle’nin sunduğu Habere Doğru programında değerlendirmelerde bulunan eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan iktidarın bu olaylardan puan kaybettiğini söyledi.

MİLLET İTTİFAKI'NA 'SÖYLEM' UYARISI

Tantan “Siyasilerin söylemi seçime doğru giderken tabii birleştirici olmalı. İktidar dünkü olaylardan puan kaybetti. Seçime doğru giderken kendi aleyhine gelişen bu olaylarda artık projeyi uygulamaya sokmayacağı anlaşılıyor. Çünkü seçim sürecinde iktidar sahipleri statülerini kaybetmemek adına halkı tehdit ederek adeta katılımı düşürme projesi olduğu görülüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ben hayret ediyorum kendi kendi infaz ediyor, yok ediyor ve halktan dışlıyor. Korkmaya hiç gerek yok. 6 günlük süreçte Millet İttifakı’nın söylemlerinin son derece yumuşak olması gerekiyor” ifadesini kullandı.

'BUNA RAĞMEN TEDBİR ALINMAMIŞSA...'

İmamoğlu’nu suçlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekman’ı özür dilemesi gerektiğini belirten “İşin acı tarafı şu Türkiye’nin bölgelerini ‘Orası milliyetçiydi’ diye ayrılması çok çirkin. Özellikle MİT kamuya bilgi vermişlerdi bu olayla ilgili. Eğer buna rağmen tedbir alınmamışsa adli makamlarca hukuk zemininde dosyaları açılacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Saldırıya müdahale etmeyen polislerin tavrına ilişkin de konuşan Tantan “Meslektaşlarımın bu duruma düşmesini kabul etmiyorum. Yıllarca çalıştığım Emniyet Müdürlüğü’nün siyasallaşmaması gerekiyor, hukuka, kanuna tabi olması gerekiyor” diye konuştu.