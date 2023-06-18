Hukukçulardan 'Abdulbaki Dakak' çağrısı: Kamu davası açmak şart

Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:00

Abdulbaki Dakak’ın ölümünün ardından tartışmalar devam ediyor. Baba Abdullah Dakak’ın “Konuşulacak bir şey yok. Bizi arayıp rahatsız etmeyin. Şikâyetçi olmayacağız, yapılacak bir şey yok” sözleri ise gündeme oturdu.

(Saadet Özkan)

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, olayın intihar olup olmadığı ile ilgili şüphelerin olduğunu söyledi. Özkan, babanın şikayetçi olmayacağını söylemesinin kamu davasına bir engel olmayacağını belirten Özkan, “Çocuğun öldürülmesi durumunda da intihara sürüklenmesi durumunda da kamu davası açılır. Eğer bir intihara sürüklenme varsa, kamu davası yine görülmeye devam edecek” dedi.

Özkan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Hem Şanlıurfa Barosu, hem de biz davayı takip ediyoruz. Şu anda dosyaya girmiş bir adli tıp raporu yok. Bu yüzden çocuğun ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Tahkikatın genişletilmesi, o yurtlarda kalan bütün çocukların dinlenmesi gerekiyor.”

(Çağla Gül Bulut)

"İFADELERİ ALINMALI"

Çocuk hakları alanında çalışan avukat Çağla Gül Bulut, 12 yaşındaki bir çocuğun intihar ettiği iddiasını bir hukukçu olarak kabul etmediğini söyledi.

Bulut, “Öncelikle bu bir şüpheli ölümdür ve mutlaka araştırılması gerekmektedir. Küçük çocuğun ailesi şikâyetten vazgeçse dahi savcılığın ivedilikle bu konuyu araştırması hukuki bir zorunluluktur. O kurstaki yetkili kişilerin ve sorumlu olan herkesin tek tek ifadelerinin alınması gerekiyor. 12 yaşındaki bir çocuk intihar etmez. Burada, çocuğu ölen bir babanın da şikâyetinden vazgeçmesi de sorgulanmalı. Birçok şüphe var. Şikâyetten vazgeçmesinin de bir önemi yoktur. Bu şüpheli bir ölümdür ve kamu davası açılır” dedi.

YARA İZLERİ BELİRLENDİ

Adli Tıp Kurumu’nda ön otopsi raporuna göre küçük çocuğun kollarında sıyrıklar belirlendi. Sol kol üstte ise, 3 santimetrelik yara olduğu belirtildi. Anal ve genital muayenesinde ise, ölüme bağlı doğal şişme ya da genişleme olduğu kaydedildi.