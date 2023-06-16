Son Dakika: Şanlıurfa'da Abdulbaki Dakak'ın zorla gönderildiği kaçak medrese kapatıldı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 15:19

Güncelleme: 16.06.2023 - 15:33

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Abdulbaki Dakak, bir yıl önce ailesi tarafından Eyyübiye ilçesine bağlı Beşat Köyü'ndeki yatılı Kuran kursuna gönderildi.

Kursun, Diyanet İşleri Başkanlığı'na kayıtlı olarak faaliyeti bulunmadığı ve resmiyeti olmadığı belirtildi. Bir yıldır burada eğitimini sürdüren çocuk, geçen hafta evine döndü. Dakak, Kuran kursuna gitmek istemediğini söyledi. Ancak aile kabul etmedi.

Pazartesi tekrardan Kuran kursuna giden çocuk ortadan kayboldu. Abdulbaki çevre köylere de bilgi verilerek her yerde arandı, ancak ulaşılamadı. 5 gündür kayıp olan Abdulbaki’nin cansız bedeni önceki gün gönderildiği Kuran kursunun yanındaki ahırda asılı halde bulundu.

12 yaşındaki çocuğun ölümü Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Dakak’ın cenazesi Ceylanpınar’da toprağa verilirken jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada Dakak’ın “kendisini asmak suretiyle” intihar ettiği ifade edildi.

KAÇAK MEDRESE KAPATILDI

Halk TV'nin haberine göre, 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak'ın eğitim gördüğü kaçak medrese kapatıldı. Medresede görevli imam açığa alındı.