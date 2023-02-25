Fenerbahçeli taraftarlardan depremzede çocuklara oyuncak bağışı
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u konuk edeceği erteleme maçında, sarı-lacivertli taraftarlar Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören çocuklar için oyuncak bağışı yapacak.
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı erteleme maçında sarı lacivertli takımın taraftarları flaş bir karar aldı.
Sarı-lacivertli tribünler, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle hayatını kaybeden yurttaşlar için 4 dakika 17 saniye sessiz kalma kararı aldı.
OYUNCAKLAR DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN
Yapılacak geri sayım ile birlikte atkılar ve bereler sahaya atılacak. Maça giriş esnasında getirilen oyuncaklar kutularda toplanacak ve depremzede çocuklara ulaştırılacak.
Ayrıca, maça gelen seyircilerin hayatını kaybeden yurttaşlar sebebiyle siyah giyinmesi duyurusunda da bulunuldu.
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