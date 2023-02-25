Fenerbahçeli taraftarlardan depremzede çocuklara oyuncak bağışı

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u konuk edeceği erteleme maçında, sarı-lacivertli taraftarlar Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören çocuklar için oyuncak bağışı yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 17:24
Fenerbahçeli taraftarlardan depremzede çocuklara oyuncak bağışı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı erteleme maçında sarı lacivertli takımın taraftarları flaş bir karar aldı.

Sarı-lacivertli tribünler, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle hayatını kaybeden yurttaşlar için 4 dakika 17 saniye sessiz kalma kararı aldı.

OYUNCAKLAR DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN

Yapılacak geri sayım ile birlikte atkılar ve bereler sahaya atılacak. Maça giriş esnasında getirilen oyuncaklar kutularda toplanacak ve depremzede çocuklara ulaştırılacak.

Ayrıca, maça gelen seyircilerin hayatını kaybeden yurttaşlar sebebiyle siyah giyinmesi duyurusunda da bulunuldu.


fenerbahçe konyaspor deprem kahramanmaraş oyuncak

İlgili Haberler

Süper Lig başkanları Fenerbahçe - Konyaspor maçında tribünde yer alacak

Süper Lig başkanları Fenerbahçe - Konyaspor maçında tribünde yer alacak
THY EuroLeague'de haftanın en değerlisi Fenerbahçe Beko'dan

THY EuroLeague'de haftanın en değerlisi Fenerbahçe Beko'dan
Fenerbahçe'de Jorge Jesus forvet için kararını verdi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus forvet için kararını verdi

En Çok Okunan Haberler