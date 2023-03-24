Hulki Cevizoğlu seçimini yaptı: AKP'den aday adayı oldu!
İktidara yakınlaşan açıklamaları ile son dönemde gündem olan Hulki Cevizoğlu'nun, AKP milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğu belirtildi.
Son dönemde iktidara yakınlaşan açıklamaları ile gündeme gelen Hulki Cevizoğlu'ndan beklenen haber geldi.
Hulki Cevizoğlu'nun AKP milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğu aktarıldı.
Cevizoğlu'nun AKP'den aday adayı başvurusu yaptığını, iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah duyurdu.
"CEVİZ KABUĞU" PROGRAMI İLE TANINIYORDU!
Hulki Cevizoğlu, Mayıs 1958 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü 1980 yılında bitirdi.
Mezuniyetinin ardınan işletme dalında yüksek lisans yapan Cevizoğlu, Din Felsefesi ve Astronomi dalında da doktora eğitim aldı.
Gazeteciliğe 1981 yılında başlayan Hulki Cevizoğlu, çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı. Cevizoğlu, televizyonda sunduğu "Ceviz Kabuğu" programı ile özdeşleşti.
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