Hulusi Akar: Güçlü Türkiye NATO için her zamankinden daha çok lazım
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-16 tedarik talebine ilişkin konuştu. Akar, "Türkiye’nin güçlenmesi demek, NATO’nun güçlenmesi demektir" dedi.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD’den F-16 tedarik sürecini anlattı.
Türkiye’nin NATO için önemine dikkati çeken Akar şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin güçlenmesi, F-16'ların, filoların yenilenmesi sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda NATO'nun da gücü demektir. Çevremizdeki gelişmelere baktığımızda, güçlü bir Türkiye NATO için her zamankinden daha çok lazım. Bu projenin sadece Türkiye-ABD değil, aynı zamanda NATO'nun da bir meselesi olduğu izah edildi. Önümüzdeki günlerde bu işin olumlu bir şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. Müttefikliğin gereği bu."
"ÇÖZÜLEMEYECEK ŞEYLER DEĞİL"
TRT Haber'in aktardığına göre, daha önce gündeme gelen Eurofighter alımı seçeneğinde süreci anlatan Akar, "Türkiye olarak 'F-16 ve F-35 almak istiyoruz ancak siz tek adres değilsiniz' diyoruz. Bu iş olacaksa olacak, olmayacaksa bir sürü seçenek var. Bunlardan biri de Eurofighter. İtalya ve İngiltere 'evet' diyor, Almanya'nın birtakım çekinceleri var ama çözülemeyecek şeyler değil. Bunların hepsi bir süreç. Önemli olan silahlı kuvvetlerimizin etkin, caydırıcı ve saygın gücüne her zamankinden daha çok gerek olduğu” dedi.
"TAAHHÜTLERDEKİ İLERLEMELER SONUCUNDA..."
Hulusi Akar, İsveç’in NATO’ya üyelik sürecine ilişkin de bilgi verdi.
"Bizim beklentimiz, muhtırada verilen taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç de bu konuda ciddi girişimlerde bulundu. Taahhütlerindeki ilerlemeler sonucunda bu noktaya geldik."
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