Komünist partilerden TBMM'nin İsveç kararına tepki: 'ABD emperyalizmiyle hukuk tazeliyorlar'

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:55

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:05

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da yapılan oylamada AKP, CHP ve MHP "evet" oyu kullanırken İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti "hayır" oyu kullandı.

NATO'ya üyelik yolunu açan bu karara komünist partilerden sert tepki geldi. Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, oylama öncesi TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "NATO’nun, ABD emperyalizminin öncülüğünde kurulan bir suç örgütü olduğunu söyledi ve Türkiye’nin de NATO’dan çıkması gerektiğini" vurguladı. Bayhan "NATO'yu desteklemek ve genişlemesini savunmak işçi sınıfının ve ezilen halkların karşısında ABD emperyalizminin yanında yer almaktır. Filistin için sahte gözyaşları dökenler, siyonist İsrail devletinin en büyük destekçisi NATO'nun genişlemesine onay vererek ABD emperylizmiyle hukuk tazelemeyi amaçlıyorlar. Uluslararası tekellerin çıkarına savaşa hizmet ediyorlar Biz buna 'hayır' diyoruz" diye konuştu. Bayhan, "NATO dağıtılmalıdır, Türkiye NATO'dan derhal çıkmalıdır. Türkiye'deki NATO üsleri kapatılmalıdır" çağrısı yaptı.

NATO'DAN ACİL ÇIKIŞ ÇAĞRISI

Türkiye Komünist Hareketi tarafından kararın ardından yapılan yazılı açıklamada da şöyle denildi:

"Her söze "yerli" diye başlayıp sözü "milli" diye bitiren Amerikan işbirlikçileri ile işbirlikçi düzen muhalefeti NATO'culukta buluştu. Dün İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakanlar emperyalist yayılmacılığa bir onay daha verdiler. Emekçi halkımız bu gerçeği görmeli; iktidarıyla, muhalefetiyle ABD'ye hizmet edenlere sırtını dönmelidir. Kahrolsun NATO! Kahrolsun emperyalizm!"

Türkiye Komünist Partisi'nin karara ilişkin açıklamasında ise TBMM'nin utanç verici bir karara daha imza attığı belirtilerek şöyle denildi:

"Oysaki NATO yalnızca bir terör örgütüdür. Hem üye ülkelerin hem de diğer ülkelerin halkları için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Gerek doğrudan savaş yöntemleri kullanarak gerekse kontrgerilla taktiklerine başvurarak kapitalist düzenin devamını garanti altına almaya çalışmış, emekçilerin sesinin kısılması için elinden geleni yapmaktan çekinmemiştir. Acil olarak yapılması gereken, NATO’dan kurtulmaktır. Bunun ilk adımı ülkemizin ve diğer üye ülkelerin NATO’dan ayrılmalarıdır. Türkiye Komünist Partisi bu konudaki iddiasının arkasında durmaya devam edecektir. Zira NATO insanlığa yalnızca savaş, kan ve acı getirecektir. Bugün bu utanç verici karara imza atan TBMM’nin önünde haykırdığımız gibi, söz veriyoruz, NATO’yu ülkemizden defedeceğiz! Kahrolsun NATO, kahrolsun emperyalizm!"