Hulusi Akar'dan F-16 ve S-400 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 konusunda ABD Savunma Bakanlığı'nın tedariki desteklediğini belirterek, "F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabii ki kafamızda başka şeyler var" dedi. S-400'ün kurulumuna ilişkin ise "S-400 kullanılmaya hazır, tehdit gelirse bunu kullanırız" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.
NTV'de yer alan habere göre Bakan Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin, "ABD Savunma Bakanlığı tedarikin desteklendiğini söylüyor. F-16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi.
Akar, S-400 hava savunma sistemine ilişkin ise "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman ülkemizin hava savunmasını nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" diye konuştu.
SADAT ile ilgili iddialara da cevap veren Akar, "SADAT ile ilgili hiçbir ilişkimiz olmadığını kesinlikle söylüyorum bizim dışımızda bir hadise" ifadelerini kullandı.
AKAR NE DEMİŞTİ?
Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'na ilişkin bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında sert bir tartışma yaşanmıştı.
Bakan Akar, kendisine "O ödülü niye aldınız" sorusunu soran Çıray'a, "Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun" yanıtını vermişti.
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