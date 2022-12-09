Hulusi Akar’dan 'kimyasal silah araştırması' açıklaması

09 Aralık 2022 Cuma, 23:53

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelerin sonunda, milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.

“YAVUZ SULTAN SELİM, 2027 YILINDA DEVLETİN OLACAK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yap-işlet-devret projeleri, fizibilitesi uygun projelerde tamamen yatırım maliyetinin işletme süresi içinde geri dönüşü için uygulanan bir finansal modeldir. Kuzey Marmara Otoyolu projesi üzerinden gidersek tam 8 milyar dolarlık bir proje, bunu yapabilecek kabiliyette olan firmalar için bir ihale yapıyorsun, burada bir yarışma oluyor. Birden fazla teklif geliyor. Burada en ucuz teklifi firma alıyor. 8 milyar dolarlık bir yatırımı işletmeci yurt dışından bir finans bularak ülkeye getiriyor ve bu ülkenin bir değeri oluyor. İşletme süresi içerisinde bütün işletme bakımları da kendisine ait olmak üzere Kuzey Marmara Otoyolu’na yıllık işletme maliyeti tam 250 milyon dolardır. Belli olan işletme süresi içerisinde bu, iade edilecektir. Yavuz Sultan Selim, 2027 yılında devletin olacak. Devletin olunca isterseniz ücretsiz yaparsınız. Ancak buradan ücret alarak Anadolu’daki diğer yatırımlara bunları aktarırsınız. Biz tabii ki yatırım maliyeti nedeniyle Karayolları’na katkıda bulunuyoruz ama havalimanlarından, deniz yapılarından direk gelir kazanıyoruz. Buradan kazandığımız katkılar, o katkılardan çok daha fazla. Bunların hepsi kamuya açık ihalelerdir” dedi.

“BÜTÇEDEN TARIMA AYRILAN KAYNAK, SADECE NAKİT TARIMSAL DESTEKLER DEĞİLDİR”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise “Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesine atıf yapılarak, verilen desteklerin gayrisafi milli hasılanın yüzde 1’inden az olmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Bütçeden tarıma ayrılan kaynak, sadece nakit tarımsal destekler değildir. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alımları, kredi sübvansiyonu, ihracat desteği, tarımsal sulama ve diğer yatırımlar gibi birçok kalemden tarıma kaynak sağlıyoruz. Türkiye, 2021-2023 döneminde çiftçilerimize, gayrisafi yurt içi hasılaya göre tarıma ayrılan destek oranında her yıl yüzde 1’in üzerinde destek sağlamıştır” diye konuştu.

“TERÖRİSTLERİN DERHAL ADALETE TESLİM OLMASI LAZIM. NE ZAMAN ADALETE TESLİM OLURLARSA DERHAL OPERASYONLARDA BİTER”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin şunları söyledi:

Sağlık düzenindeki sistemin geliştirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı’yla çalışmalarımız devam ediyor. Teröristlerin derhal adalete teslim olması lazım. Ne zaman adalete teslim olurlarsa derhal operasyonlarda biter. Biz, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak egemen, bağımsız bir devletiz. Kendi kendimizi değerlendirme kapasitesine sahibiz, dışarıdan kimseyi kabul etmeyiz. İzah ettiğim operasyonlarımız, meşru müdafaa kapsamında uluslararası hukuka uygun, teröristlere karşı hedef alınarak devam edecek. Bölgede yaşayan masum insanlara karşı hiçbir şekilde tavrımızın olmadığını herkes bilsin.

“HİÇBİRİNDE HİÇBİR ŞEKİLDE KİMYASAL OLMADIĞI RAPORU ŞU ANDA ELİMİZDE”

24 Kasım’da heyet teşkil ettik her şeye rağmen. Heyet gitti, inceleme ve ölçümleri yaptı. Bunların hepsini derlediler, toparladılar, getirdiler Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına verdiler. Hiçbirinde hiçbir şekilde kimyasal olmadığı raporu şu anda elimizde.

Üç bakanlığın bütçeleri, görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.