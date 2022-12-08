TIR'da kimyasal sızıntı! AFAD ekipleri müdahale etti
Erzincan'da kimyasal madde taşıyan TIR'da yaşanan sızıntıya ekipler müdahale ediyor.
İran'dan Balıkesir'e hidroklorik asit taşıyan gümrük mühürlü TIR'da sızıntı fark eden sürücüler, TIR şoförünü uyardı.
Erzincan-Erzurum karayolunun Mutu mevkisinde aracı yol kenarına çeken TIR sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Özel kıyafetli AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı TIR'a müdahale etti, jandarmanın olay yeri inceleme ekibi ise bölgede inceleme yaptı.
İtfaiye ekipleri de bölgede detaylı temizlik çalışması yürüttü.
Sabun ve tuz ruhu üretiminde kullanıldığı belirtilen kimyasal maddenin, başka bir TIR'a nakledileceği öğrenildi.
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