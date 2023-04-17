Hulusi Akar'ın 'Vur de vuralım' sloganına verdiği yanıta sert tepki: Kimi vuracaksınız?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 03:33

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de katıldığı AKP milletvekili aday toplantısında terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün mümkün olmadığını söyleyen Akar, “Dolayısıyla Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım” diye konuştu.

(Hulusi Akar)

Salondakilerin “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganları üzerine Akar, “Onun da zamanı gelecek bekleyin” dedi. Akar’ın açıklamalarına siyasiler ve askerler tepki gösterdi.

‘MÜCADELE YERİ SAHA’

Akar’ın çıkışını Cumhuriyet’e değerlendiren CHP TBMM Milli Savunma Komisyonu CHP Sözcüsü ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Sayın Akar’ı devlet adabına davet ediyoruz” dedi. Akar’ın zaman zaman bakanlık ile bağdaşmayan tavırlarına rastlandığına değinen Ceylan, “PKK ve FETÖ’ye biz de karşıyız. Ancak PKK ve FETÖ ile mücadelenin yeri sahadır. Bu söylemlerin yeri de bu tarz toplantılar değildir. Bu hassasiyetini FETÖ ve PKK’ye göstermesini tavsiye ediyor ve tavrından dolayı kendisini kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Özgür Ceylan)

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise “PKK ve FETÖ’ye Türk halkı topyekün karşı. Hangi bağlamda söylenirse söylensin, bir siyasetçinin bu tarz bir söylemde bulunması yanlış” derken “Her türlü kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dilden uzak durulmalı” uyarısında bulundu.

(Aytun Çıray)

‘DEVLET CİDDİYETİ OLMALI’

“Türkiye Cumhuriyeti’nin savaşan unsurunun TSK olduğunun altını çizen emekli Albay Orkun Özeller ise şunları söyledi:

“Hiç kimse üstüne elzem olmayan hukukdışı bir eyleme giremez ve bu konuda hamasi sözler ile teşvik edilemez. Keşke o sloganlar karşısında ‘Mehmetçik başlarında komutanları ile gerekeni yapıyor, sizler daha çok çalışarak görevlerinizi daha iyi yaparak onlara destek olacaksınız’ gibi bir cümle edebilseydi. Milletvekili olarak dokunulmazlık da alacak olan Akar’ın heyecanını gayet iyi anlıyorum fakat konuşmalarına biraz daha devlet ciddiyeti ile yaklaşmalı. Toplumu gerebilecek söz ve eylemlerden uzak olması gerekir.”

(Orkun Özeller)

‘SAVAŞ MI ÇIKARACAKSIN?’

Akar’ın açıklamalarına Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Enginyurt, paylaşımında “Hulusi Efendi! FETÖ’cüler darbe yapmaya kalktığında niye ölmedin? Kimi vuracak? Kimi öldüreceksiniz? Kimi sıraya aldınız? Sizden korkan sizin gibi olsun” dedi.

(Cemal Enginyurt)

Akar’a tepki gösteren bir diğer isim Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan da sosyal medya hesabından “Silahlı Kuvvetlerin başındaki kişi bunu derse soru da şu olur: Ülkeyi mi savaşa sokacaksın, ülkede mi savaş çıkaracaksın?” ifadelerini kullandı.

(Kemal Okuyan)