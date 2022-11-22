Meral Akşener hakkında açılan 'FETÖ' soruşturmasına 'gizli tanık' sokuldu

22 Kasım 2022 Salı, 08:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2016 yılından bu yana süren soruşturmada başsavcılık, 28 Mayıs 2019'da gizlilik kararı aldırdı.

İYİ Parti grubu tarafından FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması talebiyle Meclis’e verilen araştırma önergesi ise AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

AKŞENER'İN AVUKATI: HUKUKA AYKIRI

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, bu süreçte Akşener ifade için henüz çağrılmazken dosyaya bazı tanık ve gizli tanık beyanlarının girdiği öğrenildi.

(Uğur Poyraz)

İYİ Parti Genel Sekreteri olan aynı zamanda da Meral Akşener’in avukatı Uğur Poyraz yaptığı değerlendirmede yaşanan bu sürecin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Poyraz, “Bize intikal eden bir gelişme henüz yok. Yaşanan bu süreç anayasaya, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı. Her şeye aykırı. Ne istiyorlarsa yapsınlar” dedi.