Hüseyin Baş, şarkıcı Mustafa Sandal'la tavla oynadı: Adam kazandı

BTP lideri Hüseyin Baş, şarkıcı Mustafa Sandal'la tavla oynadığı anlara ilişkin video paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2022 Pazar, 22:43
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, şarkıcı Mustafa Sandal'la 'pazar tavlası'nda buluştu. 

İkili, bir yandan şarkı söyledikleri oyuna ilişkin videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

Sandal, "Hüseyin Baş kardeşim pazar tavlasına çok iddialı geldi. Sonuna kadar mücadele etti. Ama sonuç 6-2" yorumu yaparken, Baş da "Adam kazandı. Yakında rövanş" ifadesini kullandı.


BTP Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Sandal Hüseyin Baş

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