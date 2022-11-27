Hüseyin Baş, şarkıcı Mustafa Sandal'la tavla oynadı: Adam kazandı
BTP lideri Hüseyin Baş, şarkıcı Mustafa Sandal'la tavla oynadığı anlara ilişkin video paylaştı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, şarkıcı Mustafa Sandal'la 'pazar tavlası'nda buluştu.
İkili, bir yandan şarkı söyledikleri oyuna ilişkin videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sandal, "Hüseyin Baş kardeşim pazar tavlasına çok iddialı geldi. Sonuna kadar mücadele etti. Ama sonuç 6-2" yorumu yaparken, Baş da "Adam kazandı. Yakında rövanş" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sahte doktor' ifadesinde her şeyi anlattı
- Düzce'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
- Dört bir yandan bu köye akın ediyorlar
- 'Kulak çekme' polemiği: İYİ Parti'den açıklama
- Dört tabutun içinde esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
- Oyuncu Güzin Çorağan yaşamını kaybetti
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- TKH Genel Başkanı Tekerek dahil partililer gözaltında
- Can Selçuki: AKP'ye destek mum gibi eriyor
- 'Kameralar, kayıt alındı mı?'