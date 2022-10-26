Hüseyin Baş'tan canlı yayında çağrı: Beni Millet İttifakı'na alın
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı televizyon programında "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" ifadelerini kullandı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, parti olarak Millet İttifakı'na katılmak istediklerini açıkladı.
Fox TV'de sabah yayınlanan "Çalar Saat" programına katılan Baş şöyle konuştu:
"Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor" dedi.
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