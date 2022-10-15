Hukukçulardan 'Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edilen yasaya sert tepki: 'Baş ezme yasası'

15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:00

Başta basın meslek örgütleri olmak üzere muhalefetin karşı çıkmasına karşın AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen “sansür yasası”, hukukçuların da tepkisini çekti.

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, yasanın “sansür” değil, “yasakçı” olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirtti. Kazan, “Doğrudan yasakçı, ağır yaptırımlar öngören ve hemen tutuklanma işareti veren bir yasa. Seçim sürecinde kullanılacak baskı rejiminin bir aleti” dedi.

Sansürün yasaklandığını, bu nedenle iktidarın sansür uygulayamadığını vurgulayan Kazan, “Otosansüre zorlamak, korkutmak için böyle bir yola başvuruyorlar. Bu sansür değil, sansürden de kötü. Hürriyet devam ediyor ama söylersen başını ezecekler. Bir baş ezme, korkutma yasası” ifadelerini kullandı.

(Turgut Kazan)

‘AYM SEÇİMİ BEKLENDİ’

En tehlikelisinin de “yalan bilgiyi yayma” içerikli 29. madde olduğunu aktaran Kazan, düzenlemenin demokrasiyle, basın özgürlüğüyle bağdaşmadığını belirtti. Kazan, “Utanmadan gerekçesinde basın özgürlüğü yazmışlar” diye konuştu. Kazan, teklifin Meclis tatile girmeden önce ertelenmesine ilişkin, “AYM’deki kompozisyonun biraz daha değişmesini beklediler” dedi. Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin AYM’ye seçilmesine işaret etti.

Kazan, “Son değişimle kompozisyonun Saray lehine çoğunluğa ulaştığı düşüncesindeyim. Böyle bir atama anayasaya karşı hiledir” ifadelerini kullandı. Kazan, AYM üyeliğine atanan Süleyman Arslan’ın şartları karşılamadığı gerekçesiyle göreve başlatılmamasını anımsatarak AYM Başkanı Zühtü Arslan’a “İnce’nin yemin töreninin gündeme alınmaması” çağrısında bulundu.

(Sabih Kanadoğlu)

‘SUSTURAMAYACAKLAR’

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ise “Bu bir sansür yasası. İstibdat rejimi için gerekli olan yasayı çıkarmış oldular. Bununla gerçek yurtseverleri, özgürlüğü savunanları, Mustafa Kemal’in askerlerini susturamayacaklarını kendileri görecekler. Geçici bir süre için dikta rejiminin aracı olarak kullanılacağı açık. Kendi aleyhlerine döneceğini görecekler. Yasanın uygulanabilirliği olduğunu görmüyorum. Uygulamaya çalışılır ama sonuç alınamaz” ifadelerini kullandı.

(Ali Rıza Aydın)

‘GEÇMEMESİ LAZIMDI’

Eski AYM Raportörü Ali Rıza Aydın da şunları kaydetti:



“Susturma yasası olarak kullanılacak. Basın Yasası’nda olanın daha da ağırını sosyal medya ve internet haberciliği üzerine yayıyorlar. Hiçbir şey yapılamayacak, haber yapılamayacak, yazı yazılamayacak noktasına geliyoruz.”

Halkın haber alma ve verme özgürlüğünün kesileceğini vurgulayan Aydın, “Ağır yaptırımlarla halkı susturma yasası olarak devrede olacak. Bu tür yasaların geçmemesi gerekir. Parmak sayısına bağlarsak her şeyi parlamentonun ne anlamı var?” dedi.