Mehmet Ali Kulat, canlı yayında açıkladı: Son ankette Millet İttifakı önde, genç seçmende fark var!
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, gazeteci Fatih Portakal'ın konuğu oldu. Son seçim anketinin sonuçlarını paylaşan Kulat, sahada yaptıkları araştırmaların değerlendirmesini yaptı.
Anket, 5-15 Ekim tarihlerinde 550 kişiyle ve yüz yüze yapıldı. 'Türkiye Gündemi Araştırması' anketi 64 ilde gerçekleştirildi.
İlk kez sandığa gidecek genç seçmenin tercihiyle ilgili Kulat şu yorumda bulundu:
"Gençlerin çok büyük sorunları var. İlk kez oy kullanacak gençlerle yapılan ankette 8 bölgenin 8'inde de AK Parti birinci değil."
"İktidarın kaçırdığı bir şey var" diyen Kulat şu değerlendirmelerde bulundu:
"AK Parti'yle yolunu ayıran seçmen kararsızlar durağında beklemiyor. Bu seçmen başka otobüse, dolmuşa bindi. 100 seçmenin yüzde 50'si İYİ Parti'ye gitti. Her dört seçmenden biri AK Parti'den ayrıldı. AK Parti'den ayrılan bu seçmenin yarısı da İYİ Parti'ye, geriye kalan seçmen ise Deva, Gelecek ve Zafer Partisi gibi partilere gitti. Sağ seçmen sağ partileri tercih ediyor."
AKP'nin son dönemde açıkladığı vaatlerin seçmende karşılığı olup olmadığına ilişkin soruya Kulat şu yanıtı verdi:
"Seçmen vaatlerin seçim için yapıldığını biliyor. Muhalefet, vaatlerini daha söylemedi. Bu vaatleri de görmek lazım."
Kulat şöyle devam etti:
"Kilit parti kesinlikle HDP. Her iki taraf yüzde 50+1'i bulamıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimi bitirirler kanaatindeyim."
Kulat'ın açıkladığı anketin sonuçlarına göre ittifakların durumu şu şekilde:
Millet İttifakı: Yüzde 43
Cumhur İttifakı: Yüzde 40
Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10
Partilerin oy oranları ise şöyle:
AKP: Yüzde 32,7
CHP: Yüzde 26
İYİ Parti: Yüzde 15,8
HDP: Yüzde 7,7
MHP: Yüzde 7
Deva Partisi: Yüzde 2,1
Gelecek Partisi: Yüzde 1,3
Saadet Partisi: Yüzde 0,9
Kararsız: Yüzde 7
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