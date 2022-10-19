Mehmet Ali Kulat, canlı yayında açıkladı: Son ankette Millet İttifakı önde, genç seçmende fark var!

"İktidarın kaçırdığı bir şey var" diyen Kulat şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti'yle yolunu ayıran seçmen kararsızlar durağında beklemiyor. Bu seçmen başka otobüse, dolmuşa bindi. 100 seçmenin yüzde 50'si İYİ Parti'ye gitti. Her dört seçmenden biri AK Parti'den ayrıldı. AK Parti'den ayrılan bu seçmenin yarısı da İYİ Parti'ye, geriye kalan seçmen ise Deva, Gelecek ve Zafer Partisi gibi partilere gitti. Sağ seçmen sağ partileri tercih ediyor."