Hüseyin Örs'ün ölümden döndüğü saldırıyı gerçekleştiren Zafer Işık: Üzgünüm

13 Aralık 2022 Salı, 22:45

TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldüğü sırada, AKP’li milletvekilleri ile İYİ Partili milletvekilleri arasında tartışma çıkmış, AKP'li Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs'ü darp ederek yoğun bakıma kaldırılmasına neden olmuştu. Kalp ritminde bozukluk olan Işık'a elektro şok uygulanmıştı.

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, “AKP’nin bu konuda doğru adım atmaması, bu elim olayla ilgili kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda, bütçe görüşmeleri süresince AK Parti grubunun konuşmaları esnasında; İYİ Parti grubu olarak Genel Kurul salonunda bulunmayacağız” demişti. İYİ Parti bu kararı geçen 5 gün boyunca uyguladı.

ÖRS'ÜN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ZAFER IŞIK: ÜZGÜNÜM

TBMM Genel Kurulu’nda Örs’e yumruk atarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP'li Işık, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

"YAŞANAN RAHATSIZLIK VERİCİ GÜNDEMDEN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Işık, açıklamasında şunları belirtti: