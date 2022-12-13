Hüseyin Örs'ün ölümden döndüğü saldırıyı gerçekleştiren Zafer Işık: Üzgünüm

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk atan ve Örs’ün hastaneye kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, “Geçtiğimiz günlerde, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm. Milletvekili arkadaşım Sayın Hüseyin Örs’ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra Sn. Örs'le bir araya gelmekten memnun olurum” açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 22:45
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TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldüğü sırada, AKP’li milletvekilleri ile İYİ Partili milletvekilleri arasında tartışma çıkmış, AKP'li Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs'ü darp ederek yoğun bakıma kaldırılmasına neden olmuştu. Kalp ritminde bozukluk olan Işık'a elektro şok uygulanmıştı.

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, “AKP’nin bu konuda doğru adım atmaması, bu elim olayla ilgili kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda, bütçe görüşmeleri süresince AK Parti grubunun konuşmaları esnasında; İYİ Parti grubu olarak Genel Kurul salonunda bulunmayacağız” demişti. İYİ Parti bu kararı geçen 5 gün boyunca uyguladı.

ÖRS'ÜN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ZAFER IŞIK: ÜZGÜNÜM

TBMM Genel Kurulu’nda Örs’e yumruk atarak yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP'li Işık, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

"YAŞANAN RAHATSIZLIK VERİCİ GÜNDEMDEN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Işık, açıklamasında şunları belirtti:

  • Geçtiğimiz günlerde, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm. Bugüne değin; basında şahsıma atfen yer alan hiçbir açıklama tarafımdan yapılmamıştır.

  • Milletvekili arkadaşım Sn. Hüseyin Örs’ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra Sn. Örs'le bir araya gelmekten memnun olurum. Ümidim odur ki; bundan sonraki Meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın. Saygılarımla.

Hüseyin Örs Zafer Işık TBMM Genel Kurulu

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