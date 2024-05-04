Huzurevindeki çifte cinayette saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı: İki elde iki bıçak!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:34

Güncelleme: 04.05.2024 - 09:34

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesindeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İzzettin Süğüt, dün gece, aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

KORKUNÇ SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel (74) bıçaklandı. İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batırın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan İzzettin Süğüt, sabaha karşı ilçedeki Atatürk Caddesinde yürürken gözaltına alındı. Cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HUZUREVİNDEN ÇIKIŞI İSTENMİŞ

Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt'ün, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, olaydan önce huzurevinden çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

"HUZUREVİ MÜDÜRÜ ÖLDÜRDÜ, ONA SORUN"

Şüpheli Süğüt, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, bu sırada "Neden öldürdünüz?" diye soran gazetecilere, "Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun" yanıtını verdi. Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Süğüt'ün olay anında huzurevindeki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, koridora iki elinde bıçakla çıkan zanlının, kendisine doğru gelen güvenlik görevlisini görüp peşinden gittiği, yere düşen görevlinin kalkıp kaçtığı görülüyor.

Görüntülerde, şüphelinin huzurevinin merdivenlerinden inip kaçması da yer alıyor.