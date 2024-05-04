Huzurevindeki çifte cinayette saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı: İki elde iki bıçak!
Antalya'da, 65 yaşındaki İzzettin Süğüt, kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda 73 yaşındaki Selçuk Goncegül ile 66 yaşındaki Ali Serdar Batır yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 74 yaşındaki Ahmet Özdemirel ise yaralandı. Tutuklanan Süğüt'ün, iki elinde iki bıçakla görüntüsü kameraya yansıdı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Döşemealtı ilçesi
Yeşilbayır Mahallesindeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İzzettin
Süğüt, dün gece, aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi
sakinlerine bıçakla saldırdı.
KORKUNÇ SALDIRIDA 2 KİŞİ ÖLDÜ
Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet
Özdemirel (74) bıçaklandı. İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri,
Goncegül ve Batırın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı A.Ö. hastaneye
kaldırıldı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Olayın ardından kaçan İzzettin Süğüt, sabaha karşı ilçedeki
Atatürk Caddesinde yürürken gözaltına alındı. Cenazeler, polis ekiplerinin
incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
HUZUREVİNDEN ÇIKIŞI İSTENMİŞ
Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt'ün,
hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, olaydan
önce huzurevinden çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.
"HUZUREVİ MÜDÜRÜ ÖLDÜRDÜ, ONA SORUN"
Şüpheli Süğüt, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, bu
sırada "Neden öldürdünüz?" diye soran gazetecilere, "Huzurevi
müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona
sorun" yanıtını verdi. Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, Süğüt'ün olay anında huzurevindeki görüntüleri
ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, koridora iki elinde bıçakla çıkan
zanlının, kendisine doğru gelen güvenlik görevlisini görüp peşinden gittiği,
yere düşen görevlinin kalkıp kaçtığı görülüyor.
Görüntülerde, şüphelinin huzurevinin merdivenlerinden inip kaçması da yer alıyor.
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