Almanya'da huzurevinde yangın: 4 ölü

Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:20

Güncelleme: 04.03.2024 - 12:20

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bedburg-Hau beldesinde bir huzurevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, huzurevinde yerel saatle 03.50'de yangın çıktı. Olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başlayan itfaiyecilerden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, 46 kişiyi huzurevinden tahliye etti. İlk belirlemelere göre olayda dört kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Der Spiegel'in aktardığına göre, büyük ölçüde söndürülen ve soğutma işlemleri devam eden yangının çıkış sebebi ise henüz netlik kazanmadı. Hollanda sınırına yakın Kleve bölgesinde bulunan Bedburg-Hau beldesinin 13 bini aşkın nüfusu bulunuyor.