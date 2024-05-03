Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu

Antalya'da, 65 yaşındaki İzzettin Söğüt, kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda 2kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Söğüt'ün, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, şüphelinin olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 13:21
Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu
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Antalya'da tüyler ürperten olay, saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Mektep Sokak'taki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi.

İzzettin Söğüt (65), aralarında husumet olduğu öne sürülen ve kendisiyle aynı huzurevinde kalan Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'e (74) bıçakla saldırdı.

YANGIN MERDİVENLERİNDEN KAÇTI

Söğüt olay sonrası yangın merdiveninden kaçtı. Huzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi.

2'Sİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, 1'İ AĞIR YARALI

Sağlık görevlileri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü.

KATİL ZANLISI DA YAKALANDI

Ekipler, İzzettin Söğüt'ü yakalamak için çalışma başlattı. Polis ve bekçilerin el fenerleriyle yaptığı aramada İzzettin Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı.

ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis merkezine götürülen Söğüt, işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edilerek Antalya'ya getirildi. Selçuk Goncegül ve Ali Serdar’ın cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ZANLININ ŞİKAYETLER NEDENİYLE ÇIKIŞI VERİLMİŞ

AA'da yer alan habere göre, yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Söğüt'ün, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, şüphelinin olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

"BENİ SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYORLARDI"

İzzettin Söğüt, Antalya Cinayet Büro Amirliği'ndeki ilk ifadesinde, "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Dedikodumu yapıyorlardı. Sürekli hakkımda konuşuyorlardı" dedi.

Söğüt'ün, olayda meyve bıçağı kullandığı ortaya çıktı.

30'A YAKIN BIÇAK DARBESİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, hayatını kaybeden Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinde 3, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemirel'in de 20-25 arası bıçak darbesi aldığı öğrenildi.


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