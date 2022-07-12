İBB, AKP yönetimindeyken kasadan 79 milyon TL çıktı

12 Temmuz 2022 Salı, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2004-2019 yılları arasında AKP döneminde, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan, AKP’li vekiller Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakçı Kan dahil bazı isimlere yurtdışı eğitimler için burs verdiği ortaya çıkmıştı.

Avro, dolar ve sterlin cinsinden verilen bursların toplamı bugünkü kurla yaklaşık 78 milyon lira yapıyor. Ayrıca İBB’nin kasasından aynı dönemde Türk Lirası olarak da ödeme yapıldı. TL olarak ödenen miktar ise 1 milyon 602 bin lira oldu. Toplamda yaklaşık 79 milyon 600 lira sadece İBB ve iştiraklerinin kasasından çıktı. Bugün yüz binlerce üniversite mezunu ise Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredisi borcunu ödeyemediği için icralık durumda. Dört yıllık üniversite eğitimi sırasında aldıkları 32 bin TL’nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) üzerinden faizlendirilip 100 bin TL’yi aştığını gören gençler konuyu gündeme taşımıştı. Anapara borcu 32 bin TL olan gençlerin 2 bin 500’ünün borcu yaklaşık 78 milyon TL ediyor. Bu rakamla bugün 2 bin 500 öğrencinin KYK borcu ödenebilir.

İCRA BAŞLATILACAK

İBB’nin sekiz şirketinin kasasından toplamda 79 milyon 361 bin 770 TL çıktı. Bu miktarın TL olan kısmı ise sadece 1 milyon 602 bin 653 lira. En büyük ödeme ise dolarla yapıldı. Metro İstanbul AŞ bu dönemde bursiyerlere 890 bin 65 dolar ödeme yaptı. Bugünün kuru ile sadece Metro İstanbul’un yaptığı ödeme 11 milyon 993 bin lira. Diğer şirketlerle birlikte İBB’nin kasasından toplam 3 milyon 959 bin 733 dolar, 303 bin 105 Avro ve 177 bin 553 sterlin ödeme yapıldı. Bu burslardan faydalanan Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakçı Kan’a İBB’nin ilgili şirketlerinin avukatları burs paralarının geri ödenmesi için mart ayında ihtarname gönderdi. Hukuki süreç tarafların uzlaşma kurumuna görüş bildirmesiyle devam edecek. Taraflar uzlaşamazsa İBB’nin ilgili şirketlerinin avukatları, icra işlemini başlatacak.