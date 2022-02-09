Kavakçı kardeşler, İBB bursuyla yazdıkları tezde Atatürk'e hakaret etti

09 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Ravza Kavakçı Kan ve Merve Kavakçı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 2 milyon 161 bin lira burs alıp Amerika’ya gitti. Halkın parasıyla eğitim alan Kavakçı kardeşler, tezlerinde Atatürk’e hakaret etti. Ulu önderi Diktatör Mussolini ve Hitler’le bir tutup “despot” dediler.

İBB BURSUYLA HAKARET

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ile kardeşi Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi Merve Kavakçı, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 5 milyon 833 bin 242 TL burs almıştı. Bu bursların 2 milyon 161 bin lirası ise Kavakçı kardeşlere verilmişti. AKP milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İBB çalışanıyken ABD’ye doktoraya gönderilmişti.

Kavakçı kardeşler şimdi ise Howard Üniversitesi’nde yazdıkları tezlerle gündeme geldi. İBB bursuyla eğitim için Amerika’ya giden iki kardeşin kaleme aldığı tez içerikleri “pes” dedirtti.

TEZ DEĞİL HAKARET

2013 yılında İngilizce yazılan tezin Türkçe çevirisinde “Atatürk, Batılılaşmayı teşvik ederken militarizmle bütünleşen, despot eğilimleriyle yeni cumhuriyetin başarısız demokrasisini de ortaya koyuyordu. O sırada Avrupa da Mussolini ve Hitler gibi dikta rejimlerle baş etmeye çalışıyordu” ifadelerinin olduğu görüldü.

NEFRET İÇLERİNE SİNMİŞ



Tezlerin Türkçe çevirisini CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından şöyle yazdı: “Cumhuriyet nefreti öyle işlemiş ki içlerine. Tezin neredeyse yarısı Atatürk kiniyle dolu. ‘Despot’ demiş, ‘dikta’ demiş; Mussolini’yle, Hitler’le örnek göstermeyi de ihmal etmemiş. Bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmış. Malum altını, doları çok severler. İstanbul halkının parasıyla Amerika’da tez yaz, ülkenin kurucusuna diktatör de, Hitler ve Mussolini’yle aynı örnek içine koy. Ne güzel! Tarih bilmiyor, siyaset bilmiyor, en kötüsü de ahlak bilmiyor. 2.1 milyon lira parayı savunurken ‘usulsüzlük olduğunu bilmiyordum’ diyor.”