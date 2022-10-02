İBB Basın Danışmanı Murat Ongun paylaştı: 'Logo kapatmakla İBB yok olmaz'

02 Ekim 2022 Pazar, 23:52

Pendik-Sabiha Gökçen metrosunun açılış töreninde konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Erdoğan,''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sel oluyor, İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunun İmamoğlu, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ise, "Metro 4,4 Milyar TL’ye mal oldu. Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" açıklaması yaptı.

"LOGO KAPATMAKLA İBB YOK OLMAZ"

İBB Basın Danışmanı Murat Ongun ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önündeki İBB logosu kapatılan metro aracının önünde çekilen fotoğrafı ve aracın normal halinin görüldüğü fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.Ongun şu ifadeleri kullandı: "O LOGO 16 MİLYON İSTANBULLUNUN LOGOSU Bu hattın parasını İBB ödüyor. Hattı İBB’nin Metro İstanbul şirketi işletiyor. Bu metroya İstanbulkart ile biniliyor. Logo kapatmakla İBB yok olmaz."