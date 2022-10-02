İBB Basın Danışmanı Murat Ongun paylaştı: 'Logo kapatmakla İBB yok olmaz'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanı Murat Ongun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB logosu kapatılan metro aracının önünde çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "O logo, 16 milyon İstanbullu'nun logosu. Logo kapatmakla İBB yok olmaz" ifadelerini kullandı.
Pendik-Sabiha Gökçen metrosunun açılış töreninde konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Erdoğan,''Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sel oluyor, İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde" ifadelerini kullandı.
"LOGO KAPATMAKLA İBB YOK OLMAZ"
İBB Basın Danışmanı Murat Ongun ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önündeki İBB logosu kapatılan metro aracının önünde çekilen fotoğrafı ve aracın normal halinin görüldüğü fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.Ongun şu ifadeleri kullandı: "O LOGO 16 MİLYON İSTANBULLUNUN LOGOSU Bu hattın parasını İBB ödüyor. Hattı İBB’nin Metro İstanbul şirketi işletiyor. Bu metroya İstanbulkart ile biniliyor. Logo kapatmakla İBB yok olmaz."
O LOGO 16 MİLYON İSTANBULLUNUN LOGOSU— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 2, 2022
Bu hattın parasını İBB ödüyor. Hattı İBB’nin Metro İstanbul şirketi işletiyor. Bu metroya İstanbulkart ile biniliyor.
Logo kapatmakla İBB yok olmaz. pic.twitter.com/P7kcLCSYMl
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