İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belgeleri gösterdi, iddialara tek tek yanıt verdi: FETO soruldu Soylu geçiştirdi

29 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye başlattığı “terör” soruşturmasına ilişkin iddialara Saraçhane’den yanıt verdi. Hakkında 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak kararı bulunan İmamoğlu’na, 6’lı masanın kurmayları da eşlik etti. İBB’ye yönelik iddialara belgeleriyle yanıt veren İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirdi. İlk olarak 9 Aralık 2021’de TBMM’de İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken “İBB’de 557 teröristin çalıştığı” iddiasının gündeme geldiğini anımsatan İmamoğlu özetle şunları söyledi:

Görev suçu mu?: Bakan, İBB’de teröristler olduğunu iddia ettiği 9 Aralık 2021 gününden 31 Temmuz 2022 tarihine kadar, sekiz ay boyunca yetkisini kullanmadı. Yani bakan Soylu, sayı ve örgüt ismi vererek terörist tespiti yapmış ama sekiz ay boyunca, terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkarmamıştır. Soylu görev suçu işlemiş midir?

AKP’yi de soruştur: Eğer adil bir bakansan, 19 AKP ve kayyumun yönettiği büyükşehir belediyelerine de İBB’ye yaptığın personel soruşturmasını yap.

Böyle aymazlık olmaz: Bakan, geçen yıl 557 adet dediği terörist sayısını ülkedeki enflasyon oranında artırmış ve sayıyı 1668’e çıkarmış. Son olarak da 51 kişiyi diğer terör örgütleri klasmanına soktu. “Diğer terör örgütleri” hangileridir? Böyle aymazlık mı olur?

Bizi engelliyorlar: Bir yıldır İBB’de var olduğu iddia edilen teröristlere ulaşmak ve haklarında yapabileceğimiz yasal işlemleri yapmak için mücadele ediyor ama Bakan Beyin engeline takılıyoruz. İBB’de olduğu iddia edilen teröristleri birisi saklıyor ve işlem yapmıyor ama o birisi Ekrem İmamoğlu ya da İBB değil.

AKP dönemi de var: 1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasını tekrar inceledik. Eski Başkan Mevlüt Uysal ve kayyum döneminde de İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya görevdeydi. Yani o dönemdeki sorumluluk Sayın Uysal’da ve Sayın Valimizdeydi.

AYM kararı: Bakan beyin bilerek istismar ettiği şu Anayasa Mahkemesi (AYM) biz göreve geldikten beş ay sonra, 28 Kasım 2019 tarihinde bir karar aldı. Güvenlik soruşturması-arşiv araştırması talebini yasal bulmadı ve kaldırdı. Bu yasak kararı 81 il valiliğine bizzat Soylu tarafından resmi yazıyla iletildi. Yani ilk iddiası tamamen iftira.

660 kişiyi sakladılar: Yasa çıkınca İBB, arşiv ve güvenlik araştırmaları konusunda üzerine düşeni yaptı. İşe giren 7 bin 500 kişi için arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasını talep ettik. Kalan 660 kişinin arşiv araştırması için bir yılı aşkın süredir cevap bekliyoruz.

Bombacıyı işe aldılar: Peki, Bakan Bey sizin partinizin döneminde ne yapılmış? Bombalı terör eylemi gibi suçları olanları istihdam etmişsiniz. 2017’de işe aldığınız A.T, 2018’in Temmuz’unda işe aldığınız R.A bunlardan birkaçı. 2018 yılı kasım ve aralık ayında işe alınan üç terör örgütü İBDA-C üyesi sabıkalı personelin iş akitlerini de biz feshettik.

Pandoranın kutusu: Soylu’nun yaptığı suçlamaların bir mantığı varsa aynı suçu AKP’li Mevlüt Uysal ve Ali Yerlikaya da işlemiştir. Bakan girişimleriyle adeta pandoranın kutusunu açtı. 2019 şubat ayında yani Uysal döneminde işe alınan Y.Y, yine 2019 ocak ayında 2. kez işe aldığınız O.Ç nasıl oldu da hassas gözlerinizden kaçtı acaba? Sabıka kayıtlarında silahlı terör örgütüne üyelik, silahlı terör örgütü yöneticiliği yazıyor. Bu kişiyi biz işten çıkardık.

FETÖ suçlaması: 29 Mayıs 2019’da Yerlikaya İBB kayyum başkanı iken işe alınan, arşiv araştırması yapılmayan, biz gelince fark edip arşiv araştırması talep ettiğimiz ve FETÖ iltisakı ortaya çıkan altı personeli nasıl değerlendirmek gerekir?

Rapor bizde yok: Savcılığa, İçişleri Bakanlığı’nın sunduğu rapor bizde yok. Ama duyumlarımıza göre bu raporda hakkında işlem yapılması istenen kişiler sadece ben ve 100’den fazla eski-yeni yönetici arkadaşlarım. Eğer raporda, Uysal ve Yerlikaya ve onun yöneticileri hakkında da işlem talep edilmişse bir lafım yok. Bugünün Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da onlardan biri. O raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanıyorsa, gökkubbeyi başınıza yıkarız.

Çataklı sorusu: Sayın Bakan, Emniyet ve istihbarat gibi hayati önemdeki güvenlik konularını bağladığınız bakan yardımcınızın (İsmail Çataklı) kardeşi FETÖ üyesi ve firari. Ne zamandır? Peki kardeşi FETÖ firarisi olan bakan yardımcısını, Ağustos 2018’de atayınca siz de bir terör örgütü iltisaklısına jest mi yapmış oluyorsunuz? Süleyman Soylu olmamıştır. Olmamış bu adam. Siyasi körlüğe gerek yok; İçişleri Bakanlığı kapasitesi yok.

MÜFETTİŞ GİTTİ AKP’Lİ GELDİ

İmamoğlu şunları söyledi: “Bir süre sonda da mülkiye müfettişleri İBB’de terör soruşturması başlattı. Müfettişler, İBB’ye geldiğinde sekiz kişilik ekibin başında bir başka başmüfettiş vardı. Yaza doğru bu müfettiş Ankara’ya çekildi. Yerine bir dönem AKP’den milletvekili adayı olan bir kişi getirildi. Arif Yıldırım adlı militan AKP’li heyet başkanı oldu. Bu kişi, 20 Mayıs 2019’da Beylikdüzü Belediyesi’ne bir işlem ile ilgili soruşturma açtı. Beni suçlayarak ifademi almak istedi. O işlemin tarihi 31 Mart 2019 seçimleri sonrasıydı. Ben mazbatası iptal edilmiş İBB başkanı idim.”

6’LI MASADAN TAM DESTEK GELDİ

Açıklama sırasında İmamoğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serap Yazıcı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Serhan Yücel eşlik etti.