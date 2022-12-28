Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'gerekçeli karar' açıklaması

28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:35

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası davasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, 17 sayfalık gerekçeli karar yazdı.

Gerekçeli kararda, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunun basın önünde işlediği, yüksek yargı üyelerine rencide edici şekilde hakaret ettiği belirtildi.

İmamoğlu gerekçeli karara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Bu Beştepe'de yazılmış bir senaryodur. Bu seçimi kaybedeceğini anlayan iktidar, bu seçimi kazanmak için yapılacak her şey mübahtır yolunu izliyor. "

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığı iddialarına da yanıt veren İmamoğlu, "Ben hiç kimseye telefon açmadım, açmam. Kimseye de ailemi şikayet etmem. Siyasi hayatımda da kişisel hayatımda da yapmam. Bunu birçok iftirayla karşı tarafı lekelemeyle hayatını geçirmiş, bir günde partisini terk edip başka partiye gittikten sonra 180 derecde sözlerini değiştirmiş insandan anlamasını beklemiyorum. Bu şahsın zat-ı muhterem şahıs, sayın bakan 'beni aradı, bana saygılarını sundu ve bu münasebetle bir iş konusunda yardım istedi.' Ben şaşkınlığın böyle bir yalanla birleştiği bir anı, seviyenin bu kadar düştüğünü görmedim. Kendisiyle masada bir kez toplantı yaptım. Adalar aracının çalışabilmesi için 6 saat tartıştık. Sayın Cumhurbaşkanı telefonla toplantıya katıldı da onay aldık" dedi.

İmamoğlu, "Benim sana tavsiyem pılını pırtını topla, ceketini al evine git. Çok mazlumun ahı var sende. Seni Allah'a havale ediyorum, seni seçilmiş sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

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