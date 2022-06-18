İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu: İstanbulkarta faizsiz kredi imkanı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kart'a 2.500 TL faizsiz kredi imkanı getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 20:47
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu: İstanbulkarta faizsiz kredi imkanı geldi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkarta ilişkin yeni düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, İstanbulkarta 2.500 TL faizsiz kredi imkanı getirildiğini açıkladı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

''İstanbulkart’a bakiye desteği var. İstanbulkart Mobil üzerinden 2500 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız aldığınız + Dijital Bakiye'yi İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanabilirsiniz.''


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