İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu: İstanbulkarta faizsiz kredi imkanı geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kart'a 2.500 TL faizsiz kredi imkanı getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulkarta ilişkin yeni düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, İstanbulkarta 2.500 TL faizsiz kredi imkanı getirildiğini açıkladı.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
''İstanbulkart’a bakiye desteği var. İstanbulkart Mobil üzerinden 2500 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız aldığınız + Dijital Bakiye'yi İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanabilirsiniz.''
İstanbulkart’a bakiye desteği var.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 18, 2022
İstanbulkart Mobil üzerinden 2500 TL'ye kadar faizsiz, masrafsız aldığınız + Dijital Bakiye'yi İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanabilirsiniz.
Detaylı bilgi: https://t.co/y3DjhmJHpa pic.twitter.com/gT8365Qdjz
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