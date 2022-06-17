İBB tarihinde bir ilk: 'Kent Lokantası' açıldı; İmamoğlu servis yaptı

17 Haziran 2022 Cuma, 14:58

İBB, İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşımı için hizmete sokacağı kent lokantalarının ilkini Çapa’da açtı. Kent lokantaları kısa sürede İstanbul’un birçok semtinde hizmet vermeye başlayacak.

Gençlerle birlikte Kent Lokantası'nı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk yemek servisini de kendisi yaptı.

“Burada temel amacımız; gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak, çalışan işçiler var. Özellikle İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz" diyen İmamoğlu, "Çapa da bulunduğumuz yer itibariyle, eğitimin çok yoğun olduğu bir bölge. Hem üniversiteleriyle hem lise ve diğer okullarıyla, çok yoğun olduğu bir bölge. Bu salon 80 kişi kapasiteli. Çalışanlarıyla beraber burada gündelik hizmetleri sunacaklar. Bir güzel tarafı; çalışanlarımızı özellikle kadın tercih ediyoruz bütün lokantalarımızda. Onların hem buradaki vicdanlı gözleri, yüzü temiz bakışları bizim daha güzel hizmet sunmamızı sağlayacak. Onlara da başarılar diliyorum" dedi.



“HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ, GENCİMİZ OKULA AÇ GİTMESİN İSTİYORUZ”

Her durumda ve koşulda vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Ama bu kadar ekonominin insanları zorladığı anların, yoksulluğun, işsizliğin çok konuşulduğu süreçlerin de bir an önce sona ermesini ve bitmesini istiyoruz. Bizim hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz geliri olmadığı için okula aç gitmesin istiyoruz. Ailelerimiz böyle bir sorunu ve sıkıntıyı yaşamazsın istiyoruz. Bütün bunların temel çözümü, ülkenin iyi bir ekonomi yönetimine ve sürecine kavuşmasıyla mümkün. Ama biz, şu anda bir yarayı belki iyileştiremiyoruz ama pansuman etmek, hayatın sürdürülebilirliğini sağlama noktasında çocuklarımıza, gençlerimize ve özellikle düşük ücretli çalışan emekçilerimize yakın noktalarda bu tür alanlarımızı, Kent Lokantalarımızı açarak, onlara hijyenik, kaliteli ama aynı zamanda fiyatı uygun bir yemek erişimini sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ LOKANTA YAKINDA BAĞCILAR’DA

İkinci Kent Lokantası’nı Bağcılar'da hazırladıklarını duyuran İmamoğlu, “Her şeyi toparlandı. Şu anda çalışanıyla ilgili süreçler tamamlanmak üzere. Orada da kadın çalışanlarımız olacak. Ve ondan sonra Bağcılar şubesini de açacağız. İnşallah orada da bir öğle yemeğinde buluşmak dileğiyle. Diğer noktalarla ilgili arayışlarımızda sürüyor, sürecek. Özellikle eylül ayında, okulların başlama döneminde, üniversitelerin başlama döneminde, ekim ayında, daha etkin bir biçimde yeni yerleri de açacağımızı İstanbul'daki hemşehrilerimize, halkımıza duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını da yine yemek tezgahı arkasında yanıtladı.

Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle oldu:

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bazı eleştiriler de geldi, “Belediyenin işi lokanta açmak değil. Bölgedeki esnaf bundan olumsuz etkilenir, haksız rekabet oluşur” şeklinde eleştiriler var…

“Hayır; öyle bir sorun yok. Çünkü, neticede burayı tercih edecek olan insanlar, bizim insanımız. Onların vicdanına, onların ihtiyacına, ihtiyaçlı olduğuna biz güveniyoruz ve inanıyoruz. Ben hatta şöyle söyleyeyim: Yarınlarda -henüz açıklamadık ama- bazı iyi kalpli insanlarımızın, burada bazı öğrencilerimize destek sağlamalarını sağlayıcı imkanları da düşünüyoruz. Yani belki de burada gelip yemeğini yiyecek gençlerimize, haberi olmadan, o gün bir başkası onun yemeğini ısmarlamış olacak. Bunları da düşünüyoruz. Dolayısıyla biz, insanlarımıza güvenelim. Ben, lokantacılık yaptım. Ayıptır söylemesi, 9-10 tane mekanım oldu. Onun kısmeti ve ekmeği başkadır; böyle yerlerin kısmeti ve ekmeği başkadır. Bizim burada sunduğumuz şey belli. Üç çeşit, dört çeşit menüyle beraber çocuklarımıza, gençlerimize ve ihtiyacı olan insanlara, 29 liraya bir yemek sunuyoruz. Buraya gelenlerin de ihtiyacı olduğu için geldiğini bilmemiz gerekir. Biz o anlamda vatandaşımıza güveniyoruz.”

“BİZ KİMİZ? 16 MİLYON İSTANBULLU”

Vakıfların kullanımındaki alanlar dönüşmeye devam edecek mi? Burası aynı zamanda daha önce bir vakfın da kullanımındaydı. Siz, aynı zamanda göreve gelirken söz de vermiştiniz…

“Biz, kamu yararına olan bütün işlere talibiz. Kimiz biz? 16 milyonun sahibi olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Vakıf deyince, bütün vakıfları zan altında asla bırakma niyetinde değilim. Ama ne yazık ki toplum tarafından güven duyulmayan, bir aileyi, salt başka kavramları, siyaseti, politikayı hatırlatan ve de özellikle de bundan da geri durmayan… Yani öyle vakıflar var ki; bugün siyasi parti adına ya da iktidar adına en derin mesajları vermekten geri durmayan vakıflar var. Onların faaliyetlerini, gitsinler kendi imkanlarıyla yapsınlar. Ama burası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet noktası. 16 milyon insana ait. Bu bağlamda, yanlış algılar üreten ve tek taraflı bir bakışla, -ne yazık ki bazen toplumu bölen- bu tür kurumlara dönük, eğer İBB'nin kullanılan bir yerleri varsa, geri alacağız. Almak için mücadele edeceğiz. Oraları dönüştüreceğiz. Bunun adı yurttur; bizim yurdumuz olsun. Bunun adı lokantadır; bizim lokantamız az. Bunun adı başka bir şeydir; bizim olsun. Biz kimiz? 16 milyon İstanbullu. Onun adına bu kavramları üretiyoruz. Hem de beraber üretiyoruz. Bizim insanımızla üretiyoruz. Bizim insanlarımıza sunuyoruz.”

İŞTE FİYATLAR

12.00-20.00 arası hizmet verecek lokantada, günde 500 kişi yemek yiyebilecek. Kent Lokantası’nın ikincisi, çok yakında Bağcılar Meydanı’nda hizmete girecek. Kent Lokantaları’ndaki fiyatlar ise şöyle:

Dört çeşit yemek (çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata ve su): 29 TL

Meşrubat: 5.5 TL

Tatlı: 7 TL

Su: 1 TL