İBB'nin özkaynaklarıyla aldığı 252 adet metrobüsü unutan Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Aciz'
AKP'nin İBB başkan adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetimi için "Aciz" ifadesini kullandı. Kurum "Bir metrobüsü alıp hatta koymaktan aciz bir yönetim var" dedi. İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan onay vermediği için metrobüs alamayınca özkaynaklarla 252 adet metrobüsü İstanbullulara kazandırmıştı.
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı
Murat Kurum, Avcılar'da ziyaretlerde bulundu. STK temsilcileri bir araya gelen
Kurum, Aksev Vakfı Konferans Salonu'nda konuşma gerçekleştirdi.
Kurum'a, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de
eşlik etti. Konuşması sonrasında beraberindekilerle Marmara Caddesi'nde yürüyen
Kurum, esnafı ziyaret etti.
Caddede yürüdüğü sırada Kurum'un yanına gelen ve Ambarlı
Mahallesi'nde oturduğunu belirten bir kadın, metrobüste ve diğer toplu ulaşımda
problem yaşadığını ifade ederek "Her gün metrobüs bozuluyor, işe
gidemiyoruz" dedi.
"AVCILAR'IN NEDEN METROSU YOK?"
Kurum ise yanıtında şunları söyledi:
İnşallah eski İstanbul'u sizlerle birlikte geri alacağız.
İstanbul'u basamak olarak görmeyeceğiz, İstanbul dışında hiçbir şeyle
ilgilenmeyeceğiz. Gelince de işte bu çileyi, ulaşım çilesini bitireceğiz. Bir metrobüsü
alıp hatta koymaktan maalesef aciz bir yönetim var. Metrobüslerimizi de
alacağız. Avcılar'ın niye metrosu yok? Avcılar'a metroyu da getireceğiz.
İstanbul'un 39 ilçesinde inşallah metrosu olmayan vatandaş,
ilçemiz kalmayacak. 5 senede 17 kilometre metro yapılmış. 5 senede 17 kilometre
yapılır mı?
Kadının "Her gün kaldığımız yerlerin fotoğrafını çekip
İBB'ye atıyoruz ama çözüm yok" demesi üzerine Kurum "Sabredin"
şeklinde yanıt verdi.
ERDOĞAN ONAY VERMEMİŞTİ
İBB'nin yeni metrobüs alımına Cumhurbaşkanlığı yatırım onayı
vermemişti. Bu nedenle İBB özkaynaklarıyla 252 metrobüs almıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Ocak 2023'te
Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı hakkında
yaptığı açıklamada, "Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300
metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı Yatırım
Programı’nda iki yatırıma da yer verilmedi. Bu ‘takdir’, bulduğumuz finansmanı
da kullanılamaz hale getirdi. Bu ‘takdiri’ kamuoyunun vicdanına sunarız”
ifadelerini kullanmıştı.
“BU KISKANÇLIK NEDİR?”
En son 2015 yılında yeni otobüs eklenen metrobüs hattına özkaynaklarla alınan 252 aracın eklenmesiyle ilgili 4 Aralık 2023'te düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, "Kredisi hazır bir sürecin işletilmemesi adına, bunun imzasını Cumhurbaşkanlığı yerine getirmedi. Bu niçin imzalanmaz? Tek bir açıklama yapılmadı. Ne diyelim buna, bu ihtiras nedir, bu kıskançlık nedir?" ifadeleriyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti.
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