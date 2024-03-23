İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bakanların seçim turuna sert tepki: Topunuz gelin ne olacak

Yayınlanma: 23.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.03.2024 - 04:00

İmamoğlu, başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere bakanların AKP’nin seçim çalışmalarına katılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları söyledi: “Eskiden adalet bakanı, içişleri bakanı, ulaştırma bakanı seçim dönemlerinde bağımsız olsun diye istifa ettirilirdi. Bürokrasiden insanlar atanırdı ki hak, hukuk çiğnenmesin. Nereden nereye geldik. Demokrasiye bak, elden gitti. 17-20 tane bakan seçim turunda. Topunuz gelin ne olacak. Dükkân gezerek oy istiyorsun. Yazık, üzülüyorum. Zor durumda kalmış. Talimat gelmiş ne yapsın, yoksa koltuğundan olacak. Af isteyecek. Üzülüyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen İmamoğlu, “Bakanları niye zor durumda bırakıyorsun? Kamu yöneticisi onlar. Her şeyi birbirine karıştırdı” dedi. Bir gazetecinin “Murat Kurum 5 yılda 65 kilometre metro yapıldığını itiraf etti” şeklindeki sorusuna İmamoğlu, “Herkes bir gün doğru yolu bulacak. Yüzde 87’yi tutturdu, 65 kilometreyi hesaplayabildi” cevabını verdi.