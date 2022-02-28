İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'metro' açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro inşaatlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Proje sorunlarını çözdüklerini belirten İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın yapımına ilişkin bilgi verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın inşaatına ilişkin açıklama yaptı.
Proje sorunlarını çözdüklerini söyleyen İmamoğlu, "Metroda dur durak bilmiyoruz. Finans sorunlarını aştık, proje sorunlarını çözdük" dedi.
"ETAP ETAP HİZMETE AÇACAĞIZ"
Gelişmeyi Twitter'dan duyuran İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nı etap etap hizmete açacaklarını duyurdu.
İşte İmamoğlu'nun açıklaması:
"Metroda dur durak bilmiyoruz. Finans sorunlarını aştık, proje sorunlarını çözdük. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın yapımı hızla ilerliyor. Araçlarımız geldi, raylara indi, testler başladı; etap etap hizmete açacağız."
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 28, 2022
Finans sorunlarını aştık, proje sorunlarını çözdük. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın yapımı hızla ilerliyor. Araçlarımız geldi, raylara indi, testler başladı; etap etap hizmete açacağız. pic.twitter.com/HcPJcnwv9X
ERDOĞAN İMZALAMAMIŞTI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu metronun ihalesine onay vermemişti.
İmamoğlu ise ihaleye onay verilmemesine ilişkin, "Finansını da buluruz, projesini de yaparız; yeter ki gölge etmeyin. İstanbul’u metro ağlarıyla örmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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