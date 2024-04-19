İBB Başkanı İmamoğlu, 100’e yakın yabancı gazeteci ve kuruluşun sorularını yanıtladı: ‘Türkiye rotasını çizdi’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, uluslarası basın kuruluşları ile bir toplantı düzenledi.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00
İBB Başkanı İmamoğlu, 100’e yakın yabancı gazeteci ve kuruluşun sorularını yanıtladı: ‘Türkiye rotasını çizdi’
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 100’e yakın yabancı gazeteci ve kuruluşun sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, seçmenin muhalefete duyulan güvensizlik yüzünden ertelediği değişim iradesini bu seçimde ortaya koyduğunu ve Türkiye’nin yeni rotasını çizdiğini söyledi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Uzunca bir süredir ülkede yaşanan ekonomik afetten etkilenen, giderek yoksullaşan vatandaşlarımız iktidar partisinden umudunu kesti. Yurttaşlar kendisini yoksullaştırarak muhtaç hale getiren adaletsiz bir iktidarı değil, refahı adil dağıtan hukuk devleti istediğini ortaya koydu. İkincisi partimizi iktidar alternatifi olarak gördüğünü gösterdi. Üçüncüsü ise meşruiyeti yeniden dağıtmış, partimizi birinci parti yapmış, İstanbul dahil pek çok şehirde yerel meclislerde çoğunluğu bize vererek siyasete denge getirmiştir.”


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