İBB Başkanı İmamoğlu’ndan bakanlığa ‘kalıcı yaz saati’ tepkisi

28 Kasım 2021 Pazar, 17:39

Gazetemiz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bakanlığın, elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıyla “Cadde ve sokaklardaki aydınlatmalar sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak” talimatını verdiği haberini duyurmuştu.

İktidarın sokak lambalarını erken söndürme hazırlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"GÜNE ZİFİRİ KARANLIKLA BAŞLANIYOR"

"Sabit saat uygulaması yüzünden zaten güne zifiri karanlıkta başlanıyor" diyen İmamoğlu, "Bir de Bakanlık 'sokak aydınlatmaları sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak' diyor. Bu, uygulamanın getireceği güvenlik ve diğer sorunları hiç umursamamak demek" dedi.

Sabit saat uygulaması yüzünden zaten güne zifiri karanlıkta başlanıyor. Bir de Bakanlık “sokak aydınlatmaları sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak” diyor. Bu, uygulamanın getireceği güvenlik ve diğer sorunları hiç umursamamak demek. pic.twitter.com/lCM8tDv5la — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 28, 2021

NE OLMUŞTU?

CHP'li Ahmet Akın, Türkiye genelinde kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üstgeçit, köprü, meydan ve yaya geçidi ile kamuya ait park ve bahçe gibi yerlerin genel aydınlatma saatlerinde değişiklik yapılacağını ifade etti. Sokak ve caddelerin aydınlatmasında yurttaşları daha da karanlıkta bırakacak bir hazırlık olduğu yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen Akın şunları kaydetti:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan özel elektrik dağıtım şirketlerine gönderilen bir yazıyla önümüzdeki günlerde genel aydınlatmanın uygulanacağı saatlerde değişiklik yapılacağı kaydediliyor. Edindiğimiz bilgiye göre sokak ve caddelerin aydınlatmaları sabahları 30 dakika erken bitirilip akşamları ise 15 dakika geç başlatılacak. Karanlık 45 dakika artacak.”