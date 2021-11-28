İBB Başkanı İmamoğlu’ndan bakanlığa ‘kalıcı yaz saati’ tepkisi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kalıcı yaz saati uygulamasıyla yurttaşın çilesini daha da artıracak bir uygulama hazırlığında olduğu ileri sürüldü. İktidarın sokak lambalarını erken söndürme hazırlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Gazetemiz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bakanlığın, elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıyla “Cadde ve sokaklardaki aydınlatmalar sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak” talimatını verdiği haberini duyurmuştu.
İktidarın sokak lambalarını erken söndürme hazırlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"GÜNE ZİFİRİ KARANLIKLA BAŞLANIYOR"
"Sabit saat uygulaması yüzünden zaten güne zifiri karanlıkta başlanıyor" diyen İmamoğlu, "Bir de Bakanlık 'sokak aydınlatmaları sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak' diyor. Bu, uygulamanın getireceği güvenlik ve diğer sorunları hiç umursamamak demek" dedi.
Sabit saat uygulaması yüzünden zaten güne zifiri karanlıkta başlanıyor. Bir de Bakanlık “sokak aydınlatmaları sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak” diyor. Bu, uygulamanın getireceği güvenlik ve diğer sorunları hiç umursamamak demek. pic.twitter.com/lCM8tDv5la— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 28, 2021
NE OLMUŞTU?
CHP'li Ahmet Akın, Türkiye genelinde kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üstgeçit, köprü, meydan ve yaya geçidi ile kamuya ait park ve bahçe gibi yerlerin genel aydınlatma saatlerinde değişiklik yapılacağını ifade etti. Sokak ve caddelerin aydınlatmasında yurttaşları daha da karanlıkta bırakacak bir hazırlık olduğu yönünde duyumlar aldıklarını söyleyen Akın şunları kaydetti:
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan özel elektrik dağıtım şirketlerine gönderilen bir yazıyla önümüzdeki günlerde genel aydınlatmanın uygulanacağı saatlerde değişiklik yapılacağı kaydediliyor. Edindiğimiz bilgiye göre sokak ve caddelerin aydınlatmaları sabahları 30 dakika erken bitirilip akşamları ise 15 dakika geç başlatılacak. Karanlık 45 dakika artacak.”
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu