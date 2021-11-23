Yurttaşlar, kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmesi için tepki gösterdi

23 Kasım 2021 Salı, 04:00

Ara tatil bitti, çocuklar okula döndü. Dün saat 07.00 itibarıyla okul servisleri zifiri karanlıkta yollardaydı. Neredeyse tüm çocuklar servislerde uyuyordu. Bir veli, ilkokul 1. sınıfa giden çocuğunun uykulu gözlerle kendisine “Anne biz okula neden karanlıkta gidiyoruz” diye sorduğunu anlattı.



Veliler, “Günler kısalmaya devam ediyor. Karanlık daha da artacak” diyor ve yetkililerden çözüm bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde başlanan ve beş yılı geride bırakan kalıcı yaz saati uygulamasının okula giden çocuklara etkilerini yakından gözlemledik. Ara tatilden sonra çocuklar okula döndü. Dün saat 07.00 itibarıyla okul servisleri zifiri karanlıkta yollardaydı. Neredeyse tüm çocuklar servislerde uyuyordu. Bir veli ilkokul 1. sınıfa giden çocuğunun kendisine “Anne biz okula neden karanlıkta gidiyoruz” diye sorduğunu söyledi. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Eğitimci Ömer Yılmaz ise velilerden saat uygulamasına ilişkin çok şikâyet geldiğini söyleyerek “Karar alıcılar bize sırtını çevirmiş durumda. Kulaklarını tıkamışlar. Bu konuda bir an önce bir kararın hayata geçirilmesi gerekiyor. Günler kısalmaya devam ediyor. Aralıkta daha da karanlık olacak” dedi.

OKULA GİTMEK İSTEMİYORLAR

Sorularımızı yanıtlayan Veli - Der Başkanı Ömer Yılmaz, “Çocuklar hem serviste hem de okulda uyuyorlar. Derslerini de etkiliyor. Benim çocuklarım da saat 6.30’da çıkıyor. Servise biniyor. Saat 7.30 gibi okulda oluyor. 8.50’de dersleri başlıyor. Çocuklar okula gitmek istemiyor” dedi. Yılmaz çocuklarının okula gittiklerinde de uyuklama halinin devam ettiğini anlatarak özetle şöyle konuştu:

“Sabah ders işleyişini de etkiliyor. Sabah kalktığımızda mecburen elektrik tüketiyoruz çünkü karanlık. Elektrikler sürekli sabah açık. Elektirik masraflarımız arttı. Günler kısalmaya devam ediyor. Aralıkta daha da karanlık olacak. Özellikle anaokuluna giden, ilkokula giden çocuklar var. Erkenden gidiyorlar. Onlar açısından bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Herkes bu durumdan çok mağdur. Bu uygulamayı bıraksınlar.”

ANNE NEDEN UYANIYORUM?



Konuştuğumuz veliler çocuklarının karanlıkta çok zor uyandıklarını, erken saatte hazırlıkların başladığını ve bu nedenle elektrik faturasının da arttığını anlattı. Çocuğu ilkokula giden bir veli, “Çocuğumu sabah kaldırdığımda ‘Anne hava hâlâ karanlık, ben neden uyanıyorum? Neden karanlıkta okula gidiyorum’ diye soruyor. Uykuya dönmek istiyor ve kalkamıyor” dedi.

YETİŞKİNLER DE ETKİLENİYOR

Sabahın erken saatlerinde karanlıkta yola çıkan yetişkinler toplu ulaşım araçlarında uyukluyor ve akşam mesai bitiminin ardından da karanlıkta evlerine dönüyor. Bu uygulamanın yetişkinler üzerindeki etkileri de tartışılıyor. Bilim ve Aydınlanma Platformu’nun 2018 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik hazırladığı raporda “İnsanın fiziksel ve ruhsal iyilik halinin korunabilmesi için şartlardan birisi, doğal aydınlık-karanlık döngüsüne uygun bir biyolojik döngüdür. Biyolojik döngümüzün gün ışığına, fakat özellikle sabah uyandığımızda günün ağarmış olmasına bağlı olarak sağlıklı bir şekilde işleyebildiği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir” denildi.