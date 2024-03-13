İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili sert açıklama: Kumpasla seçim kazanamaz

Yayınlanma: 13.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.03.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSTAÇ Şile Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu, 2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı sırasında yapılan 15 milyon liralık ödeme sırasında danışmanı Fatih Keleş’in de bulunduğu kişilerin para destelerini saydığı görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, şunları söyledi: ‘Bunları sileceğiz’ “O görüntü üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var. ‘Nasıl alaşağı ederiz, buradan ne çıkarırız’ diyerek seçime 20 gün kala konuşuyorlar.

BUNLARI SİLECEĞİZ

O görüntüde benim çok değer verdiğim can arkadaşım var. Bir yaygara ile servis ediyorlar. Birkaç meczubun ‘Buradan Ekrem’e ne sıçratırız’ arayışı var.” Ekrem İmamoğlu konuşmasında asla yılmayacağını belirterek “Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun” dedi. İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “15 yıllık siyasi yaşamımda kimsenin hakkında bir iftirada bulunmadım, bulunmam. Kimsenin onuruna, namusuna laf getirmedim, getirmem. Hayatımı böyle geçirdim.

Zannediyorlar ki; Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz. FETÖ’cü dedikleri taktikle yol yürüyen bu aklı, bu memleketin tarihinden, onun izlerini bu şehrin ve bu memleketin hafızalarından milletçe sileceğiz ramazanın ilk gününde seçimi iptal ederek tarihe kara leke olarak geçtiler. O dönemin içinde olan herkes, ‘Çaldılar, çırptılar’ dedi. Ben de Allah’a şükür o akşam ‘Hak yemedim, hakkımı da yedirmem’ diyerek tarihe geçmenin onurunu ve gururunu yaşadım, yaşamaya da devam ediyorum.”





