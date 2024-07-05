İBB Başkanı İmamoğlu’ndan tüm büyükşehir belediye başkanlarına çağrı: 'İşbirliklerine hazırız'

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

İmamoğlu, yaptığı çağrıda “Siyasetin asla kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı sayfasında olmayacağımızı buradan tekrar beyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Pandemi dönemine değinen İmamoğlu, büyük bir dayanışmanın örgütlenmesi gerektiğini vurgulayarak “Zamanın şartları, bizi refah belediyeciliğinden çok, dayanışma belediyeciliği yapmaya mecbur bıraktı” dedi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir belediyemizin diğerlerinden daha az başarılı olmasını asla kabullenemeyiz. Amacımız, elbette bütün belediyelerimizin çok başarılı olması. Bizler, kendi aramızda kurduğumuz bu iletişim ve işbirliğini, samimiyetle talep eden farklı partilerden belediye başkanlarıyla da kurmaya hazırız. Buradan da bu çağrıyı yapmak isterim. En samimi dayanışmamızla devam edeceğimizi belirtirim.”

