İBB Başkanvekili Nuri Aslan: 'Türkiyemiz halkçı ve akılcı yönetimlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor'

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından iki yılda bir düzenlenen ve kentsel sorunlara yaratıcı çözümler arayan Marmara Urban Forum’un (MARUF25) dördüncüsü başladı.

Haliç Kongre Merkezi’nde “Tüm Mümkünlerin Kıyısı”nda başlığıyla düzenlenen foruma MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlik üyesi kentlerin belediye başkanları katıldı.

Forumun açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına konuştuğunu belirterek, şunları söyledi:

“Hepinizi, aylardır hukuksuzca Silivri zindanında tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu adına; Marmara Belediyeler Birliği üyesi olan ama şu an burada olmak yerine, hücrelerinde İstanbul için çalışmaya devam eden Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanvekilimiz Ahmet Şahin ve Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı adına selamlıyorum. İsimlerini saydığım, başta Ekrem İmamoğlu Başkanımız olmak üzere, tüm yol arkadaşlarımın bir an önce özgürlüklerine kavuşacağına olan inancımla, İstanbul’a ve MARUF25’e hoş geldiniz diyorum.

"TÜM MÜMKÜNLERİN KIYISINDAYIZ"

Charles Dickens, ‘İki Şehrin Hikayesi’ne şöyle başlar: ‘Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü; umut baharıydı, umutsuzluk kışıydı; hem her şeyimiz vardı hem hiçbir şeyimiz yoktu…’ Neredeyse 200 yüzyıl önce yazılan bu satırlar, bugün de kentlerimizin ruhunu tarif ediyor. Çünkü bizler hâlâ çelişkilerin, belirsizliklerin, endişelerin ve umutların ve sevginin iç içe geçtiği bir çağdayız. Bir yanda savaşlar, soykırımlar, afetler, iklim krizi, eşitsizlikler ve adaletsizlikler; diğer yanda bilim, teknoloji, kültür ve dayanışmanın açtığı sınırsız imkanlar var. İşte bu yüzden, bu yıl MARUF25’in çerçevesi, bize şair Turgut Uyar’ın şu dizeleriyle sesleniyor: ‘Tüm mümkünlerin kıyısındayız.’ Evet dostlar, bugün hem yıkım mümkün hem umut; hem ayrışma mümkün hem dayanışma; hem karanlık mümkün hem aydınlık. Bizler, bu mümkünlerin arasında umudu, dayanışmayı ve aydınlığı seçenleriz. Bugün burada olmamızın sebebi de budur.

"GELECEĞİ HEP BİRLİKTE KURMAK İÇİN BURADAYIZ"

Bu yıl, 500’ün üzerinde konuşmacı ve 5 bini aşkın katılımcıyla bir aradayız. ‘Çözüm üreten kentler’ mottosuyla, kentlerimizin tüm paydaşlarıyla, kentlerimizin sorunlarını çözmek için ortak aklımızı çalıştıracağız. Ulaşımdan çevreye, teknolojiden sosyal hizmetlere, kültürden kentsel dönüşüme kadar kentlere dair her konuyu konuşacağız. Ama aklımızın bir köşesinde hep şu olacak: Kentler sadece altyapıyla gelişmez. Kentler sadece yollarla, binalarla büyümez. Kentler adaletle yükselir. Kentler dayanışmayla, kapsayıcılıkla, özgürlükle güçlenir. Bizim mücadelemiz yalnızca bugünün insanları için değil, bizden onlarca, yüzlerce yıl sonra yaşayacak kuşaklara da daha iyi bir dünya bırakmak içindir. Peki bu mümkün mü? Tüm mümkünlerin kıyısındaysak, elbette mümkün. Haliç’in kıyısında açtığımız bu kapı aslında tüm dünyaya açılmış bir kapıdır. Yalnızca sorunları konuşmak için değil, yeniden düşünmek için; yalnızca endişeleri paylaşmak için değil, umutları büyütmek için; yalnızca geleceği beklemek için değil, onu hep birlikte kurmak için buradayız.

"ÖZGÜR ÖZEL ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜRKİYE HARİTAMIZ KIRMIZIYA BOYANDI"

Tüm mümkünlerin kıyısında olduğumuz bugünlerde, Türkiye’miz halkçı ve akılcı yönetimlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Tam da bu nedenle 2019’da Ekrem Başkanımız halkımız tarafından seçildi. Tam da bu nedenle 31 Mart 2024 akşamı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde, Türkiye haritamız kırmızıya boyandı. Bizler halkçı, akılcı ve iyiliği büyüten projeler üretiyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını, çevremizi, habitatımızı, kültürel-tarihi-doğal, bütün mirasımızı gözeterek, hizmet ve çözüm üretiyoruz. MARUF 2025’in de ortak akıldan güç alarak, Marmara’mıza değer katan tüm unsurları geleceğe çok daha iyi bir şekilde ulaştıracak kararlara vesile olmasını diliyorum. Katkılarınız, varlığınız ve cesaretiniz için teşekkür ediyorum. Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen, başta MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum.”