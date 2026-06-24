'İBB borsası' ile gündeme gelmişti: O avukat Özgür Özel'in tutuklanması talebiyle dilekçe verdi

İBB borsası iddiaları kapsamında hakkında soruşturma açılan Avukat Mehmet Yıldırım, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Yıldırım, Özel’in iddia ettiği kamu zararı üzerinden “Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs” suçunu işlediğini öne sürerek, dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadan tutuklanmasını talep etti.

Sosyal medya hesabından duyuran Yıldırım, şunları yazdı:

"Bugün itibari ile anayasa 14. Md nin Anayasa'da tanınan hiçbir hak ve hürriyet; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

sebeplerine dayanarak dokunulmazlığına bakılmaksızın Özgür özel ‘in tutuklanması için dilekçe veriyorum . Ayrıntıları paylaşacağım .unutmayın Anayasal düzeni yıkmak amacı güdenleri meclis koruyamaz!"

Bugün itibari ile anayasa 14. Md nin Anayasa'da tanınan hiçbir hak ve hürriyet; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

sebeplerine dayanarak dokunulmazlığına… — Mehmet Yıldırım (@avmehmety_1978_) June 24, 2026

'ARINMA' FOTOĞRAFI DA VERMİŞTİ

Avukat Mehmet Yıldırım’ın adı, Özgür Özel’in gündeme getirdiği “İBB borsası” iddialarıyla duyulmuştu. Özel, İBB’ye yönelik soruşturmalarda bazı kişilerin ifade vermeye zorlandığını, bunun karşılığında para istendiğini ve bu sürecin bir “borsaya” dönüştürüldüğünü ileri sürmüştü. Özel’in açıklamalarında ismi geçen avukat Mehmet Yıldırım hakkında “nüfuz ticareti” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yıldırım, daha sonra Antalya’da gözaltına alınmıştı. Hakkında yurt dışına çıkmaya çalıştığı iddiaları gündeme gelmiş, ifadesinde ise suçlamaları reddetmişti.

Yıldırım son olarak, CHP Genel Merkezi’ndeki fotoğrafla yeniden gündeme geldi. CHP Genel Merkezi’nin yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmesinin ardından Yıldırım, binayı ziyaret etti. Yıldırım, burada çekilen fotoğrafını “Genel merkezdeyiz. Arınma burada başlamış” notuyla paylaştı.