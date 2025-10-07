İBB CHP Sözcüsü Özcan'dan AKP Sözcüsü Türkyılmaz'ın '30 yaş' paylaşımına yanıt: 'TİHEK'i bu açık adaletsizlik karşısında göreve davet ediyoruz'

Türkiye İnsan hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) toplu taşımada 30 yaşından gün almış öğrencilerle farklı ücret tarifesi uygulaması nedeniyle ayrımcılık yasağı kapsamında 141 bin 934 lira para cezası uyguladı.

İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, mart ayında verilen cezayı bugün herhangi bir yorum ve not eklemeden bir kez daha sosyal medya hesabından paylaştı.

Bunun üzerine Türkyılmaz'a CHP grubundan bir yanıt geldi. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, paylaşımını alıntıladığı Türkyılmaz'a şu ifadelerle seslendi:

"Değerli İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü,

KYK yurtlarında 30 yaşını geçmiş gençlere barınma hakkı tanımıyorsunuz.

2023 yılında “öğrencilere özel vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet desteği vereceğiz” dediniz ancak 26 yaşını geçen gençleri bu haktan mahrum bıraktınız.

TCDD’de genç indiriminden faydalanmak isteyen 26 yaş üzeri gençlere “yaşınız geçti” diyorsunuz.

Evlenecek gençlere verilecek kredi desteğini 29 yaşını geçen çiftlere vermiyorsunuz.

Yıllardır yönettiğiniz Konya Büyükşehir Belediyesi’nde, 2024 yılında aldığınız kararla 29 yaşını geçmiş öğrencilere ulaşım indirimi uygulamıyorsunuz.

Gençliği sadece 25 yaşına kadar sanan bu anlayış, fırsat eşitliğini ortadan kaldırmakta, ayrımcılığa yol açmaktadır.

Bu nedenle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nu (TİHEK) bu açık adaletsizlik karşısında göreve davet ediyoruz."