İBB Genel Başkanı İmamoğlu’nun adaylık için yol haritasını bugün açıklayacağı belirtildi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı için bugün yeniden adaylığını açıklayacağı ileri sürüldü.

CHP’de seçim sonrası “değişim” talebinin yükselmesiyle başlayan gelişmeler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Haliç Kongre Merkezi’nde bugün basın açıklaması yapacağını duyurmasıyla hareketlendi. İmamoğlu’nun yapacağı açıklamada CHP genel başkanlığı yerine “İstanbul’u korumanın” önemine dikkat çekeceği ve belediye başkanlığı adaylığını duyuracağı belirtildi. Ancak İmamoğlu’nun açıklamasında genel başkanlık dahil CHP’de köklü değişim çağrısı yapılacağına işaret edildi.

‘KAYBETMEK YOK’

İmamoğlu, seçimlerin ardından CHP’de “değişim” konusunda çağrılarda bulunmuştu. “İktidar İçin Değişim” adlı bir internet sitesi kuran İmamoğlu, ayrıca Türkiye’nin ikinci yüzyılı için harekete geçtiğini ve yeni bir siyaset ihtiyacının olduğunu söylemişti. İmamoğlu, parti liderlerinin şahsi tercihleri ve etrafındaki dar çevrelerin dışlayıcı özellikleri olduğunu, bunun yerine “cesur ve demokratik lider” gerekliliğini ifade etmişti. İmamoğlu, geçen hafta Tunceli’yi ziyaret ederek temaslarda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anne babasının ismini taşıyan tesisi açan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada “Artık kaybetmek yok. İstanbul’u da kaybetmek yok. Diğer büyükşehirleri de kaybetmek yok. Türkiye’nin seçimlerini de kaybetmek yok” demişti

