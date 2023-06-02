İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten'e saldırıda tutuklu kalmadı!

Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:06

Güncelleme: 02.06.2023 - 16:07

30 Mayıs Salı günü, Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak işletmeyi yıkmak için bölgeye giden İBB ekipleri bir grup tarafından saldırıya uğramış, saldırıda İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten darbedilmişti.

Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

'HAKKANİYET'LE SALIVERİLDİ

Olayla ilgili olarak tutuklanan diğer şüpheli C.Ç. ise bugün İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itiraz başvurusu yapıldı. Mahkeme itirazı haklı bularak C.Ç'nin de tahliyesine karar verdi. Kararda, "yaralama eyleminde yer aldığı teşhis edilen diğer şüpheli F.A için adli kontrol kararı verildiği ve C.Ç'nin de F.A'dan hukuki olarak bir farkı bulunmadığı" ve "aynı durumlar arasında eşitlik ilkesi, ölçülülük ilkesi ve hakkaniyet ilkesi göz önüne alındığı" belirtildi.

ADLİ TIP RAPORU: HAFİF YARALAMA DEĞİL

Öte yandan Gülten'le ilgili Adli Tıp Kurumu raporunda da darbedilen Gülten'in yaralanmasının "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmadığı" tespiti yapıldı.