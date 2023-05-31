Son dakika... Üsküdar'da İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten'e saldıran 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... İstanbul Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten'e saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Üsküdar Salacak sahilinde bulunan yapının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için harekete geçti.
KAFE SAHİPLERİ SALDIRMIŞTI
Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin İBB'yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı.
İBB'nin 3 personelinin darbedildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı. Gülten, ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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