İBB kaçak yapılara kepçe vurdu! Yeşil alana dönüşecek
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun, Fatih Aksaray’daki Emniyet Otogarı’ndaki yıkımı paylaştı.
Fatih Aksaray'daki Emniyet Otogarı'nda yer alan kaçak yapılar İBB ekipleri tarafından yıkıldı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Aksaray'daki Emniyet Otogarı'ndaki kaçak yapının İBB ekipleri tarafından yıkıldığı anları paylaştı. Ongun, yıkımın gerçekleştiği alanın yeşil alana dönüştürüleceğini söyledi.
Ongun, "Fatih Aksaray’daki Emniyet Otogarı’ndaki işgale İBB ekipleri son verdi. Bölge, geniş bir yeşil alana dönüştürülecek." dedi.
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