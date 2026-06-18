İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, evinin önünden kaçırıldı: 14 saattir haber alınamıyor...

İBB soruşturmasında da adı geçen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı.

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre; Erhan Karaal dün akşam saat 21.00 sıralarında evinden çıktı ve arabasının yanına gitti. Ailesi ile bir ziyarete gideceklerdi ve aracın başında onları bekliyordu.

EŞİ, KARAKOLA BAŞVURDU

Bu sırada yanında duran araçtan inen 3 kişi Erhan Karaal’ı kafasına vurarak darp etti ve geldikleri araca bindirdiler. Erhan Karaal’ın çocuğu ve bir komşusu kaçırıldığı anları gördü.

Eşi karakola giderek başvurdu. Erhan Karaal’ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model, renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı tespit edildi. Arama çalışmaları devam ediyor.

Erhan Karaal, İBB soruşturmasında oluşturulan dosyada da adı geçen 402 isimden biri.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DOĞRULADI

"Kaçırılma" olayını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da doğruladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "17.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.